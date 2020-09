Polizei schnappt „Gurtmuffel“ und „Handysünder“

Bei Verkehrskontrollen in Meckenbeuren am Montag hat die Polizei das Hauptaugenmerk auf die Gurtpflicht sowie auf das Verbot des Telefonierens während der Fahrt gelegt. Sieben Verkehrsteilnehmer nutzten während der Fahrt ihr Handy, weitere sechs waren nicht angeschnallt. Alle Betroffenen werden angezeigt und müssen beim Verstoß gegen die Gurtpflicht mit einem Verwarnungsgeld, im Falle der Handybenutzung mit einem höheren Bußgeld und einem Punkt in Flensburg rechnen.