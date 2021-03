Polizei löst Party von zehn Jugendlichen auf

Durch Zeugen ist der Polizei am späten Samstagabend mitgeteilt worden, dass in der Mariabrunner Straße in Meckenbeuren-Siberatshaus offenbar eine unerlaubte Party stattfinden würde. Man höre laut Polizei deutlich überlaute Musik.

Bei der anschließenden Überprüfung durch eine Streifenwagenbesatzung konnten etwa zehn feiernde Personen im Alter zwischen 18 und 26 Jahren aus unterschiedlichen Haushalten angetroffen werden. Während sich ein Teil der teils deutlich alkoholisierten Anwesenden den Beamten gegenüber kooperativ verhielt, verweigerten einige zunächst die Angabe ihrer Personalien und suchten die Diskussion. Erst nach Eintreffen weiterer Einsatzkräfte konnten die Identitäten ohne weitere Zwischenfälle festgestellt werden. Alle Anwesenden mussten schließlich den Heimweg antreten und wurden wegen des Verstoßes gegen die Corona-Verordnung bei der zuständigen Bußgeldbehörde angezeigt.