Poetry Show zieht bei „Kultur am Gleis 1“ ein

Die guten Kontakte von der Schussen an die Riss machen es möglich: Das Biberacher „Wortkonzert – der Poetry Slam“ gastiert am Donnerstag, 28. Juni, ab 20 Uhr in Meckenbeuren im Rahmen einer Poetry Show - gespickt mit bekannten Größen aus der deutschen Poetry-Slam-Szene, wie es der Veranstalter ankündigt.

Zurück geht der kurzfristig zustande gekommene Termin (daher auch nicht im Flyer enthalten) auf die Verbindung zwischen dem Kulturkreis Meckenbeuren und dem KultuReservoir Biberach - und ist daher auch als Kooperations-Veranstaltung angekündigt.

Mit Tobias Meinhold vom KultuReservoir besteht seit Längerem regelmäßiger Austausch. Er kam auch mit der Kunde auf die hiesigen Kulturschaffenden zu, dass am 29. Juni in Biberach das „Wortkonzert No. 17“ als Open Air am Gigelberg angesagt ist. Dahinter steckt der seit September 2013 dort regelmäßig stattfindende Poetry Slam – diesmal auch als „Road to BaWü 2019 Tour“ apostrophiert, als Weg hin zur Baden-Württembergischen Poetry-Slam-Meisterschaft, die vom 9. bis 11. Mai 2019 in Biberach stattfindet.

Die Mischung macht’s

Doch anders als in Biberach – und damit im Gegensatz zu einem Poetry Slam, bei dem Wortkünstler mit ihren selbstverfassten Texten und Gedichten um die Gunst des Publikums wetteifern – geht es bei einer Poetry Show nicht um das Gewinnen, sondern rein um Wort- und Sprachentertainment. Jeder Slammer hat drei Texte im Gepäck, die sie oder er dem Publikum zum Besten gibt – im Pressetext beschrieben als „sommerlicher Cocktail aus Poesie, aberwitzigen Geschichten und Comedy“.

Zum Line-Up des Abends, dessen Reihenfolge freilich noch nicht feststeht, zählen Jaromir Konecny (München), Stef (Bochum), Josefine Berkholz (Leipzig) und Simeon Buß – Sim Panse (Bremen).

Eine erste Erfahrung mit „Dichterschlachten“ hatte der Kulturschuppen übrigens im Mai 2015 gesammelt: Damals hatte der Kulturkreis den ersten Diary Slam (mit Lesungen aus Tagebüchern) in der Region ausgerichtet - übrigens mit Tobias Meinhold als Moderator.