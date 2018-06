Poetry Show: Wortkonzert mit Humor und Tiefgang

Das Biberacher Veranstaltungsformat „Wortkonzert – der Poetry Slam“ ist am Donnerstagabend zu Gast im Kulturschuppen „Gleis 1“ in Meckenbeuren gewesen. Die hier als „Poetry Show“ betitelte Veranstaltung wurde von bekannten Personen der deutschen Poetry Slam Szene bereichert: Jaromir Konecny aus München, Josefine Berkholz aus Leipzig und Simeon Buß alias Sim Panse aus Bremen. Im Gegensatz zu Poetry Slam gab es an diesem Abend keine Bewertungen und damit auch keinen Wettstreit.

Die Moderatoren Tobias Meinhold und Simon Gütel aus Biberach begrüßten das Publikum zur „Lesebühne“. „Euch erwarten Geschichten, Gedichte, vielleicht auch etwas mit Musik“, verrät Meinhold und erklärt das der Abend „Sofa-Talk-mäßig“ ablaufen wird. Jeder Slammer hatte an diesem Abend vier Texte mitgebracht, die abwechselnd vorgetragen wurden.

Gemäß dem Motto „Alter vor Schönheit“, liest Jaromir Konecny, bekannt als Autor des verfilmten Jugendromans „Doktorspiele“, den ersten Text. Der gebürtige Tscheche lebt seit 36 Jahren in Deutschland. Er erzählt mit viel Humor und Akzent, wie ihm die Umlaute ein großes Problem darstellten, vor allem, wenn man in München, in einer Straße wohnt, die fünf Umlaute im Name enthält. In einem zweiten Text berichtet er von einem Versuch, sich von seiner Nikotinabhängigkeit befreien zu lassen. In einer Meditationsgruppe erhofft er sich Hilfe. Dass er vor dem Kurs ein gutes tschechisches Gulasch mit viel Knoblauch und Zwiebeln gegessen hatte, bescherte ihm solche Blähungen, dass er sich „eine Weile schwebend über dem Sitzkissen halten könnte“. Als die angestaute Luft entwich, meinte der Yogalehrer zu ihm: „Bumm auch schön Mantra“.

Josefine Berkholz hat Literarisches schreiben studiert und gibt mittlerweile Poetry Slam Workshops. In ihrem Slam „Aus Gold“ spricht sie über König Midas, einer Persönlichkeit aus der griechischen Mythologie. Er hatte sich einst gewünscht, dass alles, was er anfasst zu Gold wird. Später flehte er darum, dass diese Gabe von ihm genommen wird. „Alles, was du berührst wird Gold, wird verkaufbar“, so die Leipzigerin. Und rät zu verhindern, „dass in den Schlussverkauf gerät, was du liebst.“ In ihrem zweiten Text „Ein Körper ist ein Körper“ spricht sie über Fernweh. „Du bist schön, finde ich. Aber ein Körper ist auch bloß ein Körper und eine Stadt ist bloß eine Stadt“, so Berkholz.

Simeon Buß übt mit seinem Text „Imagine“ Kritik an der Macht der Werbung. „Habt ihr euch das vorgestellt oder wurde euch das vorgestellt?“, fragt der Slammer und rät: „Passt auf eure Vorstellung auf, denn meine Vorstellung ist vorüber.“ Für einen anderen Text hat sich Buß „ein Beispiel an den Wutausbrüchen von Klaus Kinski genommen“. Er stellt sich gegen Gesprächsthemen, bei denen jeder dieselbe Meinung teilt und bei denen keiner anecken wird, denn „sowas wie Kinski traut sich heute keiner mehr“. Er fordert die Zuhörer auf: „Schreit doch mal wieder. Denn wenn viele laut werden, wollen andere vielleicht nicht mehr zuhören, aber sie kommen gar nicht drum herum.“

Drei Slammer, drei unterschiedliche Arten von Texten. An diesem Abend konnten die Zuschauer Poetry Slam in seiner Vielfalt erleben: von Comedy über Poesie zu tiefgründigen Texten. Die Moderatoren Meinhold und Gütel sprachen dem Kulturkreis Meckenbeuren ihren Dank aus, dass sie hier gastieren durften und verabschiedeten sich vom Publikum. (sar)