Poetry Lesebühne on Tour wirbt mit „Wort’s ab“

„Wort’s ab“ ist der Samstagabend, 8. Oktober, bei Kultur am Gleis 1 betitelt. Die Poetry Lesebühne on Tour macht dann um 20 Uhr Halt im Kulturschuppen am Bahnhof.

Im Gegensatz zu einem Poetry Slam, bei dem WortkünstlerInnen mit ihren selbstverfassten Texten und Gedichten um die Gunst des Publikums wetteifern, geht es bei einer Poetry Show nicht um das Gewinnen, sondern rein um Wort- und Sprachentertainment. Jeder der auftretenden Künstlerinnen und Künstler hat Texte beziehungsweise Songs mit im Gepäck, die sie oder er dem Publikum zum Besten gibt – und alles eingebettet in gemütliche Sofatalk-Atmosphäre. Was heißt: Das Publikum kommt auch in den Genuss, die Akteure abseits ihrer Performance näher kennenzulernen.

Der Abend verspricht somit einen Cocktail aus Poesie, aberwitzigen Geschichten, Comedy und Musik. Zu Gast an diesem Abend sind Pauline Füg (Fürth), Karoline Schaum „Karo“ (Würzburg) und Philipp Stroh (Offenburg). Durch den Abend führt Tobias Meinhold vom KultuReservoir Biberach.

Kartenvorverkauf: Touristikbüro im Bahnhof Meckenbeuren, Tel: 07542/ 93 62 44 sowie online: www.ticket-regional.de/meckenbeuren oder Telefon: Hotline: 0651/ 97 90 777

Die Eintrittskarte kostet im Vorverkauf 16, an der Abendkasse 18 Euro.