Platzkonzert auf dem Schulhof

Der traditionelle Weißwurstfrühschoppen der Nachwuchsorchester der Musikvereine Brochenzell/ Ettenkirch/ Kehlen und Meckenbeuren in Zusammenarbeit mit der Musikschule musste pandemiebedingt noch einmal auffallen. Alternativ laden die Musikerinnen und Musiker am Mittwoch, 1. Juni, um 18.30 Uhr findet zu einem Platzkonzert ein.

Das Vororchester der Musikschule eröffnet das Konzert. Zu hören sind unter der musikalischen Leitung von Jörg Scheide Cover-Versionen von Rock- und Pop-Stücken sowie Originalkompositionen für diese Leistungsstufe. Die Gemeinsame Jugendmusik Brochenzell/ Ettenkirch/ Kehlen/ Meckenbeuren und Musikschule stellt sich unter dem Dirigat von Johanne Clavet vor . Carina Wielath leitet das Gemeinsame Jugendblasorchester, das Stücke aus ihrem aktuellen Programm spielt, das am davorliegenden Wochenende beim „European Youth Festival – Remix“ in Luxemburg zur Aufführung kam. Wie in allen Jugendorchestern entwickeln sich die Musikerinnen und Musiker weiter und wechseln in die nächsthöhere Leistungsstufe. Die öffentliche Bekanntgabe der Wechsel soll auch eine Würdigung ihres bisherigen Engagements sein.

Daneben haben sich trotz aller Einschränkungen im letzten Jahr einige Jugendliche musiktheoretischen Studien gewidmet und erfolgreich die Prüfungen zum D1 Leistungsabzeichen bzw. dem Juniorabzeichen des Blasmusikverbandes BW bestanden. Die Übergabe der Urkunden ist ebenfalls Bestandteil des Abends.

Die jugendlichen Musikerinnen und Musiker freuen sich darauf wieder auftreten zu können und erwarten ein möglichst großes Publikum auf dem Schulhof der Musikschule/ Grundschule Meckenbeuren. Der Eintritt ist frei.