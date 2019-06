Platz für Asyl auf dem Wochenmarkt

In Meckenbeuren leben Menschen aus 88 Ländern und weltweit sind 68 Millionen Menschen auf der Flucht. Das hätte kaum ein Besucher des Wochenmarktes geschätzt. Mit einem Quiz hat der Freundeskreis Asyl anlässlich des Weltflüchtlingstages darüber informiert. Zu haben waren gegen eine Spende auch die kunstvoll gestalteten Stühle, die im Mai in Meckenbeuren im Rahmen der Aktion „Ein Platz für Asyl“ entstanden.

„Die meisten Marktbesucher haben gedacht, dass Asylbewerber mehr Geld kriegen“, sagt Annette Heeger vom Freundeskreis Asyl- Das stellte sich beim Quiz zum Weltflüchtlingstag auf dem Wochenmarkt heraus. „Tatsächlich liegt der Satz für eine Person aber bei knapp unter 400 Euro“, und damit wie Annette Heeger erklärt „unter dem Satz für Hartz IV-Empfänger“.

Das war nicht die einzige Information bei der mancher Wochenmarkt-Besucher in Meckenbeuren überrascht aufhorchte. „Darauf, dass weltweit rund 68 Millionen Menschen auf der Flucht sind, ist eigentlich keiner gekommen“, sagt Heeger.

Die Informationen stammen von der UNHCR, der Flüchtlingshilfe der Vereinten Nationen, die 2001 den Weltflüchtlingstag ins Leben gerufen hat. Der Gedenktag wird jeweils am 20. Juni begangen. Aus den Informationen des weltweit agierenden Flüchtlingshilfswerkes haben Monika Striedacher und Annette und Wilfried Heeger ihr Quiz für den Wochenmarkt in Meckenbeuren zusammengestellt.

Die Quizteilnehmer erfuhren, dass die meisten Menschen tatsächlich in Entwicklungsländer flüchten und dass Türkei, Libanon und Iran weltweit aktuell die drei Hauptaufnahmeländer von Flüchtlingen sind. Sie erfuhren am Infostand aber auch viel über die Lage vor Ort.

„Meckenbeuren ist bunt, denn hier leben Menschen aus 88 Nationen“, schreibt der Freundeskreis Asyl. Auf einer Weltkarte, die auch auf dem Wochenmarkt zu besichtigen war, zeigen bunte Linien den Weg der Flüchtlinge aus der ganzen Welt nach Meckenbeuren. „Mich hat es überrascht, wie multikulturell unsere Gemeinde ist“, sagt Christine Schupp. „Eigentlich könnten wir alle voneinander lernen“, sagt die Frau aus Meckenbeuren.

Anziehungspunkt waren auf dem Wochenmarkt auch die vielen fremdländischen Köstlichkeiten, die Flüchtlingsfrauen für den Infostand gebacken hatten. Auch die Bewohner des nahen Altersheims, die mit ihren Betreuern zu einem Wochenmarktbummel aufgebrochen waren, probierten begeistert und bestaunten auch die vielen bunten und kreativ bemalten Stühle, die Anfang Mai bei der Aktion „Ein Platz für Asyl“ im Meckenbeurer Rathaus entstanden waren.

Mit der Aktion protestierte die Diakonie der evangelischen Kirche in Württemberg gegen die Schließung von Grenzen. Julia Frey, die Integrationsbeauftragte der Gemeinde, und der Freundeskreis Asyl haben an einem Regentag im Mai zusammen mit vielen Migranten fantasievolle Stühle für die von der Diakonie initiierte Ausstellung in Stuttgart gestaltet. Nun waren die kleinen Kunstwerke bei strahlendem Sonnenschein auf dem Wochenmarkt in Meckenbeuren zu bewundern.

Ein blauer Stuhl stellte das „Meer des Grauens“ dar, über das viele Menschen geflohen sind. Andere Stühle zeigten Botschaften und Wünsche der Migranten oder sie erinnerten an Dinge, die die Menschen welttweit verbinden – wie der Stuhl, den eine Gruppe von Fußballfans für die Aktion gestaltete. Er wechselte gegen eine Spende auf dem Wochenmarkt den Besitzer. Auch der Kinderstuhl mit der Botschaft „Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg´ auch keinem anderen zu“, steht jetzt in einem Haushalt der Region.