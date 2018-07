„Pink“ gewinnt den BBW-Cup

Acht Mannschaften des Ravensburger Berufsbildungswerks (BBW) der Stiftung Liebenau haben in Oberzell um den diesjährigen „BBW-Cup“ gespielt. Im Vordergrund stand das sportliche Miteinander von ganz unterschiedlichen Jugendlichen – seien es Geflüchtete aus Afrika oder dem arabischen Raum oder junge Deutsche mit besonderem Förderbedarf, die alle unter demselben Dach eine berufsvorbereitende Maßnahme absolvieren oder die Berufsschule besuchen.

Fast ein bisschen WM-Flair herrscht beim „BBW-Cup“ auf dem Oberzeller Sportplatz, schließlich treffen hier junge Kicker verschiedenster Nationalitäten, Herkunftsländer und Hautfarben aufeinander. Und zwar in gemischten Mannschaften. So sind die einzelnen, nach ihren Trikotfarben benannten Teams, aus den unterschiedlichsten Schulklassen bunt zusammengewürfelt. Eine bewusste Entscheidung, wie Lehrer Olaf Mahnke, der zusammen mit Kollege Daniel Pieper das Turnier federführend organisiert hat, erklärt: „Wir wollen dadurch unsere Flüchtlingsklassen mit den anderen Mitschülern in Kontakt bringen und so noch besser ein gegenseitiges Kennenlernen ermöglichen.“ Und solche Begegnungen funktionieren auf dem Rasen eben am besten: „Fußball ist eine internationale Sprache, die überall verstanden wird.“ Schließlich seien viele der Schüler in ihrer Freizeit in Fußballvereinen aktiv.

Das merkt man laut Pressemitteilung der Stiftung Liebenau auf dem Platz am hohen Tempo, den vielen guten Pässen und schön herausgespielten Toren. Im Kasten des Teams mit den orangefarbenen Leibchen: Issa Khalo. Vor fast drei Jahren, so erzählt er in schon recht gutem Deutsch, kam er aus dem Irak hierher Die Zertifikate für die Sprachlevel A1 und A2 hat er bereits in der Tasche, nächstes Ziel des 17-Jährigen ist die B1-Prüfung. Und welche beruflichen Träume hat er? In den Schreiner- und Bäckerjob hat er in Praktika bereits hineingeschnuppert, auch der Beruf Koch würde ihn interessieren. Das Lernen im BBW habe ihm viel Spaß gemacht. Und das Fußball-Turnier jetzt zum Schuljahresabschluss findet Issa Khalo „eine super Idee“.

60 Jugendliche aus dem BBW standen auf dem Platz. Viele kamen auch als Zuschauer. Und so soll der „BBW-Cup“ auch zum festen Termin im Jahreskalender des Berufsbildungswerks werden, berichtet Lehrer Mahnke, ehe Schulleiter Klaus Hagmann am Ende den Pokal an die jubelnden Sieger vom Team „Pink“ überreicht. Sie haben im Endspiel mit 1:0 die dunkelblaue Mannschaft bezwungen. Doch heute, so die abschließende Durchsage an alle Beteiligten, gebe es „nur Gewinner“.