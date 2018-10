Im Rahmen der Frederick-Tage war vergangene Woche Kinderbuchautorin Suza Kolb zu Gast in der Gemeindebücherei Meckenbeuren. Mit ihrem neuen, tierisch starken Abenteuer „Der Esel Pferdinand – Pferdsein will gelernt sein“ begeisterte sie die Schüler der ersten und zweiten Klasse der Eugen-Bolz-Grundschule Brochenzell.

„Ich schreibe hauptsächlich Geschichten über Tiere und fand Esel schon immer sehr besonders“, erklärte Suza Kolb zu Beginn. In „Der Esel Pferdinand – Pferdsein will gelernt sein“ haben der kleine Esel Ferdinand und sein bester Freund, Ziegenbock Paule, zusammen mit ihren vier- und zweibeinigen Mitbewohnern auf dem Bauernhof viel Spaß, üben gemeinsam aufregende Tricks für eine große Zirkusvorstellung und finden, trotz leichter Anfangsschwierigkeiten, sogar neue Freunde auf dem benachbarten Reiterhof.

„Ferdinand wäre so gern auch ein hübsches und elegantes Reitpferd“, hören die Kinder die Autorin Suza Kolb sagen. „Aber leider ist er ein kleiner, dazu noch ziemlich tollpatischiger Esel“, erklärt sie weiter. Und dann gibt es da auch noch die eingebildeten Pferde vom Reiterhof in der Nachbarschaft.

Als dort eine Zirkusvorstellung angekündigt wird, an der auch die Tiere vom Bauernhof teilnehmen sollen, heißt es für Ferdinand und seinen besten Freund, üben, üben, üben! Die beiden legen sich mächtig ins Zeug, um ebenso vornehm wie die Pferde aufzutreten. „Sollen die arroganten Nachbarn nur warten, bis Ferdinand und Paule ihre einmaligen Zirkustricks bei der Vorstellung aufführen!“

„Warum der kleine Esel am Schluss zum Held der Stunde und sogar zu einem waschechten „Pferdindand“ wird, das dürft Ihr selbst nachlesen oder im Hörbuch, das es dazu gibt, anhören“, hält Suza Kolb die Spannung hoch und freut sich, dass es so viele „Pferdinand“-Lesungen gibt und ihre Geschichte so beliebt ist. „Ich hoffe es hat Euch Spaß gemacht“, sagt sie und erzählt, dass sie selbst zwei Esel besitzt, die Pauline und Nepomuk heißen. „Esel sind schlau, mutig und lieb, ihr Vertrauen muss man sich erarbeiten, aber wenn man es einmal hat, dann sind sie Freunde für immer“, erzählt Suza Kolb. „So, jetzt seid ihr richtige Eselexperten“, freut sie sich über die interessierten jungen Zuhörer und lädt sie ein, in ihrem mitgebrachten großen Sitzsack in Eselform gerne einmal Platz zu nehmen.