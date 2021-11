Pferd bei Verkehrsunfall zwischen Hirschlatt und Kehlen verletzt

Ein verletztes Pferd und Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag gegen 13 Uhr auf der K 7725 zwischen Hirschlatt und Kehlen ereignet hat.

Ein 29-jähriger VW-Fahrer fuhr im Waldgebiet auf die Straße in Richtung Meckenbeuren ein, würgte den Motor des Wagens ab und blieb auf der Fahrbahn stehen. Eine 22-Jährige, die mit ihrem Toyota samt Pferdeanhänger in gleicher Richtung unterwegs war, erkannte die Verkehrssituation zu spät und musste eine Vollbremsung einleiten, um einen Auffahrunfall zu verhindern. Dabei erlitt eines der beiden achtjährigen Springpferde im Hänger laut Polizeibericht mehrere Schnittwunden, die von einem Tierarzt versorgt werden mussten. Am Anhänger entstand Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro.