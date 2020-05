Pfarrer weiht Marienkapelle in Schürten ein

Die Marienkapelle in Schürten ist vor kurzem eingeweiht worden. Bedingt durch die Corona-Pandemie konnte die Feier leider nicht wie geplant als öffentliche Maiandacht stattfinden. Pfarrer Josef Scherer weihte die kleine Marienkapelle stattdessen im Familienkreis ein. Alle Besucher sind eingeladen dort einzukehren und Innezuhalten.

Die Kapelle hatte viele Jahren bei der vormaligen Besitzerin Rosa Kronenberger in der Ettenkircher Straße in Brochenzell gestanden. Wegen einer Neubebauung des Grundstücks musste sie aber den Standort wechseln. So wurde die Kapelle 2019 und 2020 von vielen eifrigen und fleißigen Helfern in Brochenzell abgebaut und in Schürten wieder aufgebaut.

Dass dies überhaupt verwirklicht werden konnte, dafür gilt dem Hauptinitiator zum Erhalt der Kapelle, Paul Mayr, den Hauptorganisatoren des Bauablaufes, Wiltrud und Eugen Lehle und dem Maurermeister Franz Gebhardt ganz besonderer Dank für die Spenden und ihren so tatkräftigen Arbeits- und Zeitaufwand, wie es in einem Eigenbericht heißt. Ein herzlicher Dank ergeht darin auch an den Verein „S’isch’s wert“, dem Bauunternehmen Meschenmoser, dem Stukateurbetrieb Pfeiffer, Schreinerei Hager und Siebdruck Zinser. „Bei allen Helfern, Arbeitern, Familienangehörigen, allen Material- und Geldspendern, welche den Ab- und Aufbau der Kapelle so zahlreich unterstützt haben, (auch allen, welche hier leider nicht namentlich erwähnt werden können) bedankt sich Familie Hans-Josef und Edith Maier von ganzem Herzen“, heißt es abschließend.