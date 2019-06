Pfarrer und Domvikar reisen extra an

Das Kirchenpatrozinium sowie den zehnten Weihetag von Pfarrer Andreas Gälle feiert die Kirchengemeinde St. Maria am kommenden Sonntag. „Wir möchten in unserer Seelsorgeeinheit die Namensfeste unserer Kirchen und Gemeinden stärker betonen und als Feste der ganzen Seelsorgeeinheit feiern“, lädt Pfarrer Josef Scherer ausdrücklich die gesamte Seelsorgeeinheit zum Mitfeiern ein.

Der Festgottesdienst in St. Maria beginnt um 10 Uhr und wird vom Kirchenchor sowie der Musikkapelle Meckenbeuren musikalisch gestaltet. Auch die Vereine werden mit ihren Fahnenabordnungen zum Festgottesdienst mit einziehen.

Die Meckenbeurer Pfarrkirche wurde 1930 vom damaligen Bischof Dr. Paul Wilhelm von Keppler auf den Namen „Maria von der immerwährenden Hilfe“ geweiht. Das Gnadenbild, ursprünglich im Hochaltar integriert, schmückt heute die Seitenkapelle der Meckenbeurer Pfarrkirche. Pfarrer Andreas Gälle freut sich, dass sein Heimatpfarrer Josef Scherer ihn eingeladen hat, den zehnten Weihetag in St. Maria zu feiern.

Nach seiner Priesterweihe am 11. Juli 2009 in Neuhausen auf den Fildern feierte Andreas Gälle eine Woche darauf mit einem großen Glaubensfest Primiz in seiner Heimatgemeinde Meckenbeuren. Heute ist Andreas Gälle Pfarrer der Gesamtkirchengemeinde St. Urban in Stuttgart. Die Festpredigt bei Gottesdienst am kommenden Sonntag hält Domvikar Peter Dückers. Der Aachener ist in der Seelsorgeeinheit kein Unbekannter, begleitet er doch alljährlich zusammen mit Pfarrer Andreas Gälle die Meckenbeurer Reitergruppe beim Blutfreitag in Weingarten. Nach dem Festgottesdienst ist die Gemeinde zum Frühshoppen mit der Musikkapelle ins Gemeindehaus eingeladen. Mit einer feierlichen Vesper um 18 Uhr in St. Maria wird der Festtag beschlossen.