Pfarrer tauschen zum Reformationsjubiläum die Kanzeln

Zu einer Predigtreihe über die Kernstücke der Reformation lädt die evangelische Kirchengemeinde zusammen mit drei evangelischen Nachbarkirchengemeinden ein. In vier Sonntagsgottesdiensten wird im Oktober jeweils einer der vier wichtigsten theologischen Grundsätze der Reformatoren beleuchtet.

Damit ist auch ein Kanzeltausch verbunden: Nachbarpfarrer in Meckenbeuren predigen, während Pfarrer Peter Steinle in deren Kirchen Gottesdienst feiert. Wer die ganze Reihe miterlebt, hat den kompletten Überblick, aber jede Predigt wird auch für sich alleine verständlich sein, heißt es in der Ankündigung.

Die Predigten finden an folgenden Sonntagen statt: Am Sonntag, 8. Oktober, spricht um 10 Uhr Pfarrer Peter Steinle selbst in der Evangelischen Pauluskirche. Er wird das Thema „Sola fide – Allein der Glaube“ aufgreifen. Am Sonntag, 15. Oktober, ist Pfarrerin Reinhild Neveling aus Eriskirch ab 10 Uhr in der Pauluskirche zu Gast. Sie spricht zum Thema „Sola gratia – Allein aus Gnade“. Sonntag, 22. Oktober, steht ab 10 Uhr unter dem Motto „Sola scriptura – Allein die Schrift“. An dem Tag hält Pfarrer Thomas Wagner aus Tettnang die Predigt. Am Dienstag, 31. Oktober, dem Reformationstag, spricht wieder Peter Steinle die Predigt mit dem Thema „Solus Christus - Allein Christus“.