Pfarrer Josef Scherer wünscht sich Hoffnung für alle Menschen

„Was wünschst du dir für dich und dein eigenes Leben?“ Diese Frage hat Pfarrer Josef Scherer in der Heiligen Nacht allen gestellt, die zur Christmette nach Kehlen gekommen sind. „Dass alles richtig ist? Vielleicht kommen wir in dieser Nacht darauf, wie alles seine Ordnung hat, trotz Bilder, die wir nicht ausblenden können?“.

Er dachte an die Menschen, die viel Leid erfahren, an die Flüchtlinge auf Lesbos und die vielen Kinder in Not. „Vieles bleibt in Unordnung“, wusste er und hoffte, dass etwas vom Licht der Heiligen Nacht hinausstrahlt in die Welt.

Herrlich geschmückt war die Kirche, und allzeit lag Musik in der Luft. Angefangen bei den Kindern des Krippenspiels an Heiligabend unter Leitung von Martin Stocker und Sr. Francesca bis zu den jungen Musikanten der Musikkapelle Kehlen in der Heiligen Nacht unter Leitung von Carolin Riedl. Vom Kirchenchor am Stephanstag, den Christoph Theinert leitete. Elisabeth Daiker und Veronika Vetter waren hier stimmgewaltige Sopranistinnen, die begleitet wurden von den Streichern, Jürgen Jakob an der Orgel und Theinert am Violoncello.

„Wenn Gott in meine Welt tritt, verändert das alles“, schloss Pfarrer Scherer am Stephanstag seine Predigt und wünschte sich dieses Gefühl, diese Hoffnung, für alle Menschen.