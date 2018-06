Personalsituation im Bauamt führt zu externer Lösung

Eine ungewöhnliche Vergabe hat es am Mittwoch im Gemeinderat gegeben, wobei sie einstimmig erfolgt ist. Da die Belastung innerhalb des Bauamts sehr hoch sei, so erläuterte Bürgermeister Andreas Schmid den Hintergrund, wurden Leistungen an „extern“ vergeben. Dabei seien laut Schmid Teilbereiche gesucht worden, die sinnvoll nach außen vergeben lassen. Was offenbar für Leistungen zur Verfahrensbetreuung gilt, die sich auf den Bebauungsplan „Gewerbegebiet Meckenbeuren-Flughafen“ beziehen. Berücksichtigt wird hierfür ein Angebot des Büros Krisch aus Tübingen.

Gewährleistet sein soll auf diesem Weg, dass das Projekt zeitnah umgesetzt und fortgeführt werden kann. Auf die umfangreichen „handwerklichen“ Verfahrensschritte innerhalb des aufwändigen Verfahrens (der Nähe zum Flughafen wegen) hatte auch Ortsbaumeister Axel Beutner hingewiesen. In der Verwaltungsvorlage hatte es geheißen: „Aufgrund des engen Terminplans und der Personalsituation im Bauamt werden diese Leistungen extern vergeben.“

Aus Ratsreihen war die Rückfrage nach den ungefähren Kosten gekommen. 100 bis 120 Stunden „Manpower“ werden veranschlagt, von einem Betrag von 10 000 Euro war die Rede.