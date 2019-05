Pegel der Schussen steigt durch Regen

Angesichts der andauernden Regenfälle hat die Schussen am Dienstag in Meckenbeuren einen Pegelstand von über drei Metern erreicht. Die Feuerwehr entlastete im Tagesverlauf mit einer Pumpe vorsorglich einen Kanal bei der sogenannten „Vogelsiedlung“ in Brochenzell, wie ein Sprecher erklärte.

Dort könne das Grundwasser sonst hoch drücken und damit für Wasser im Keller älterer Gebäude sorgen. Ansonsten blieb es relativ ruhig, eine bedrohliche Situation erwarteten die Einsatzkräfte in Meckenbeuren nicht, so der Sprecher: „Es hält sich alles in Grenzen.“