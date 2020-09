Pedelec-Fahrerin leicht verletzt

Eine 60-jährige Pedelec-Fahrerin wurde am Donnerstagmittag gegen 12.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Brochenzell leicht verletzt. Eine 62-Jährige wollte den Oskar-von-Miller-Platz mit ihrem Auto nach rechts in die Brochenzeller Straße verlassen. Dabei erkannte sie die entgegen der Fahrtrichtung auf dem Fahrradweg fahrende Radfahrerin zu spät. Die 60-Jährige musste stark abbremsen und zog sich beim Sturz Prellungen und Schürfwunden zu. Sie wurde nach ärztlicher Versorgung an der Unfallörtlichkeit zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.