Pedelec-Fahrer kollidiert mit Auto und wird schwer verletzt

Die Beamten des Polizeipostens in Meckenbeuren haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen des Unfalls, sich unter Telefon 07542 / 943 20 zu melden.

Ein schwerer Verkehrsunfall ist am Montag gegen 14.30 Uhr in Sibratshaus passiert. Ein 64-jähriger Daimler-Fahrer war laut Polizeibericht auf der Schloßstraße unterwegs und bog nach rechts in die Mariabrunner Straße ab.

Dabei übersah er einen 80-jährigen Pedelec-Fahrer, der auf dem Fahrradschutzstreifen in Richtung Tettnang unterwegs war. Durch die Kollision stürzte der Radler und zog sich schwere Kopfverletzungen sowie Prellungen zu. Wie Simon Göppert, Sprecher beim Polizeipräsidium Ravensburg, mitteilt, trug der Pedelec-Fahrer einen Helm. Wäre dies nicht der Fall gewesen, hätte der Unfall wohl noch weit schlimmere Folgen haben können.

Der 80-Jährige musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Am Auto entstand nach Schätzung der Polizei ein Sachschaden von rund 3000 Euro, am Pedelec beträgt der Sachschaden rund 2000 Euro.