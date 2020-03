Paul Keckeisen ist neuer Dirigent in Eschach

Kurz vor Beginn der Corona-Krise hat der Männerchor Eschach im Rathaussaal in Oberhofen noch seine Jahreshauptversammlung abgehalten. Der erste Vorsitzende Heinz Mrosek freute sich, an diesem Abend neben den Sängern, deren Partnerinnen und einigen Ehrenmitgliedern auch den Hausherrn, Ortsvorsteher Thomas Faigle begrüßen zu können.

In seinem Rechenschaftsbericht rief Mrosek vor allem das 100-jährige Vereinsjubiläum mit dem Festkonzert im Mai 2019 in Erinnerung. Mitwirkende waren neben dem Chor das Vokalensemble „Diapasón“ und die Instrumentalsolisten Tobias Rädle und Erik Hörenberg.

Der verdiente Dirigent Arno Kleiß verabschiedete sich nach den Sommerserenaden in den Einrichtungen des Bruderhauses in Oberhofen und Ravensburg in den Ruhestand. Nach der Sommerpause übernahm dann der bisherige Sänger und Vizechorleiter Paul Keckeisen probehalber das schwere Erbe als Dirigent, schreibt der Verein in seinem Bericht.

Die ersten Auftritte mit ihm fanden im Advent in den Bruderhäusern statt. Nachdem die Sänger mit seiner Leistung sehr zufrieden sind und seinen Vorstellungen spürbar gerne folgen, erklärte sich Paul Keckeisen bereit, den Chor ab Januar 2020 zu leiten. Dies ist für den Fortbestand des Chores ein gutes Zeichen.

Der Kassier Bernhard Dammert konnte in seinem Bericht , auch Dank der von Oberbürgermeister Rapp beim Konzert überbrachten Jubiläumsgabe der Stadt Ravensburg, sowie dem Oberschwäbischen Chorverband und kleineren Spenden, über ein gutes Ergebnis des vergangenen Jahres berichten.

Geehrt wurden als langjährige Sänger Karl Brugger für 60 Jahre, Wilfried Amann und Erich Kathan für 40 Jahre und Hubert Feldmann für zehn Jahre.

Weitere Ehrungen gab es noch für guten Probenbesuch: Bei keinem einzigen Termin fehlten demnach Erich Kathan und Horst Röck. Waltraud Mrosek zeigte in beeindruckender Weise das vergangene Vereinsjahr mit Bild, Text und Ton. Ein Dank ging auch an Günter Herbst, der die Chorsätze auf Primus-Dateien schreibt, damit die Sänger auch zuhause üben können.