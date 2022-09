Patientenvortrag zum Thema Knie

Für Beweglichkeit und Mobilität sind die Knie unerlässlich. Doch was tun, damit ihre Funktion so lange wie möglich erhalten bleibt? Mit diesem Themenkomplex wird sich Christian Grasselli am Mittwoch, 21. September, im Kulturschuppen Meckenbeuren ab 19 Uhr beschäftigen und im Rahmen der „Medizin am Gleis“-Reihe seinen Vortrag halten. Das kündigt der Medizin Campus Bodensee an.

Christian Grasselli ist Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädische Chirurgie und Endoprothetik Tettnang, sowie Leiter des zertifizierten Endoprothetikzentrum der Klinik Tettnang (EPZ). In seinem Patientenvortrag wird er Laien-verständlich erklären, wann was gemacht werden kann oder sollte, welche konservativen Möglichkeiten es gibt, und welche OP-Methoden im EPZ angewendet werden. Im Anschluss steht Chefarzt Grasselli für individuelle Fragen zur Verfügung.

Der Eintritt zu „Medizin am Gleis“, der Vortragsreihe des Medizin Campus Bodensee in Meckenbeuren, ist frei. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln.