Passable Noten von den Radfahrern – aber das fehlt noch in Meckenbeuren

Im aktuell veröffentlichten ADFC-Fahrradklima-Test 2020 ist Meckenbeuren mit einer Schulnote von 3,5 erneut auf dem zweiten Platz der Städte und Gemeinden im Bodenseekreis gelandet. Im Landes- und Bundesvergleich liegt Meckenbeuren im vorderen Drittel der Bewertungen.

88 Meckenbeurer Radfahrerinnen und Radfahrer haben Ende 2020 an der bundesweiten Befragung teilgenommen. Sie kritisieren vor allem die Gefahren im Mischverkehr mit Kraftfahrzeugen auf der Fahrbahn. Auch fehlende öffentliche Leihräder werden bemängelt. Positiv bewertet wurden der Winterdienst und dass es wenig Hindernisse auf Radwegen habe. Auch die Werbung fürs Radfahren wird positiv anerkannt.

Die ADFC-Ansprechpartnerin für Meckenbeuren, Kathrin Romahn, sagt: „Die Corona-Zeit hat viele Menschen neu auf das Rad gelockt – und wir wollen, dass sich auch die Neuaufsteiger auf dem Rad wohl und sicher fühlen.“ Leider sei das in der Schussengemeinde noch nicht überall selbstverständlich: Das Sicherheitsgefühl wurde von den Befragten als das wichtigste Kriterium bewertet, doch mehr als die Hälfte (57 Prozent) der Befragten fühlen sich beim Radfahren nicht sicher. Dabei ließe sich mit kostengünstigen Maßnahmen die Situation deutlich verbessern, heißt es im ADFC-Pressetext – beispielsweise durch Fahrradstraßen, bessere Führungen an Baustellen oder durch mehr Kontrollen von Falschparkern auf Radwegen.

„Das reicht aber nicht. Die Menschen in Meckenbeuren wollen Straßen, die einladend zum Radfahren sind. Dafür brauchen wir ein durchgängiges Netz an guten Radwegen. Der Bund hat mit dem Sonderprogramm Stadt und Land dafür ausreichend Mittel zur Verfügung gestellt“, ist dem Pressebericht zu entnehmen.

Zwei Drittel der Befragten sagt, Radfahren mache in Meckenbeuren eher Spaß. „Diese recht gute Bewertung zeigt, dass Meckenbeuren auf einem guten Weg ist, aber es deuten auch viele Antworten in der Befragung auf Schwachstellen und Verbesserungsbedarf hin“, so Kathrin Romahn. Damit die Mobilitätswende gelingen kann, fordert der ADFC, den Ausbau des Radnetzes voranzubringen: „Es muss eine komfortable und sichere Infrastruktur geschaffen werden. Wir dürfen uns nicht mit Mindestmaßnahmen und -standards zufrieden geben, denn das wird der steigenden Anzahl Radfahrender nicht gerecht.“

Meckenbeuren liegt bundesweit auf Platz 93 von 418 Kommunen in der Kategorie unter 20 000 Einwohnern, im Landesvergleich auf Platz 17 von 74. Gegenüber dem Test von 2018 hat sich Meckenbeuren in der Gesamtbewertung nicht verbessert. 164 Kommunen haben es in Baden-Württemberg in die Auswertung des Tests geschafft – so viele wie nie zuvor. Um fundierte Ergebnisse zu erzielen, müssen pro Stadt mindestens 50, bei größeren Städten mindestens 75/100 Abstimmungsergebnisse vorliegen.

BLICK

Rekord: 1024 Städte in der Wertung

Der ADFC-Fahrradklima-Test ist die größte Befragung zur Zufriedenheit von Radfahrern weltweit. Alle zwei Jahre führt ihn der ADFC mit Unterstützung des Verkehrsministeriums durch (2020 in der neunten Auflage, diesmal mit 27 Fragen). Rund 230 000 Radfahrer haben abgestimmt, davon lediglich 15 Prozent ADFC-Mitglieder. 1024 Städte kamen in die Wertung – mehr denn je.