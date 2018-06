Parken braucht Struktur und teils Kontrollen

Die Parksituation in der Schussengemeinde hat am Mittwoch die Mitglieder des Gemeinderats beschäftigt. Um künftig mit einer klaren Struktur für Kurz- und Langzeitparker auf öffentlichen Flächen agieren zu können, erstellt das Planungsbüro ViA (Verkehrsplanung, Mobilitätsforschung, Kommunalberatung) aus Köln bis April 2016 eine Konzeption.

Dem 18 683 Euro teuren Auftrag (von dem der Initiativkreis 6000 Euro übernimmt) haben 14 Räte bei einer Enthaltung und einer Gegenstimme zugestimmt.

„Meckenbeuren hat zwar einen kleinen Kernbereich, der sollte jedoch intensiv untersucht werden“, hob ViA-Projektleiter Peter Gwiasda bei einer Präsentation hervor. Als Untersuchungs-Methodik werden von ViA an bestimmten Wochentagen 22 Zeitabschnitte gemessen, um herauszufinden, wie lange welche Fahrzeuge an öffentlichen Plätzen abgestellt werden. „Hierdurch erhalten wir für die jeweiligen Parkplätze einen messbaren Grad der Auslastung.“ Mit ein Ziel des Projekts, so Gwiasda, sei ein Parkleitsystem.

Um ein umfassendes Ergebnis zu erhalten, erfasst ViA nun den Parkraum in der Schussengemeinde und bindet in die Erhebung die Nachfrage nach Parkplätzen ein – unterteilt in Standorte. Abgeschlossen soll das Projekt Ende April sein und danach umgesetzt werden.

Dauerparker missbrauchen Plätze

„Dass der Initiativkreis für den Auftrag 6000 Euro besteuert, zeigt uns, wie wichtig dem Handel das Konzept ist“, verdeutlichte Bürgermeister Andreas Schmid. Von einem „heißen Thema Parkplätze“ sprach gar SPD-Rätin Ingrid Sauter. „Die Gemeinde ist bekannt dafür, dass in ihr gebührenfrei geparkt werden kann“, gab sie zu bedenken und merkte an, dass der Handel durchaus Parkprobleme habe. Er will Kunden jedoch eine gute Parkstruktur bieten. „Deshalb ist ein Parkleitsystem wichtig“, war sie der Meinung.

Dass die Kaufkraft nicht nach außen wandern dürfe, der Handel gestärkt werden und auf Zuwächse bauen sollte, hält Anita Scheibitz (CDU) für unabdingbar. Sie sah deshalb für den Handel im ViA-Konzept die Lösung des Parkproblems. „Ich selbst sehe das anders und würde das Geld lieber für barrierefreie Zugänge verwenden“, schob sie nach. Gleichzeitig war es Scheibitz wichtig festzuhalten, dass in Meckenbeuren genügend Parkplätze vorhanden sind – wie sie selbst in tagelangen Beobachtungen festgestellt habe. „Viele Plätze werden jedoch von Dauerparkern missbraucht“, kritisierte sie. Unter der Maßgabe, dass auch die Ernst-Lehmann-Straße in die Untersuchung aufgenommen wird, stimmte Anita Scheibitz dem Auftrag zu.

Dass in der Schussengemeinde ein Konzept nötig sei, sah auch Karl Gälle von der CDU. „Mit jedem neuen Bauprojekt verschärfen sich die Probleme Parken und Verkehr.“ Bauprojekte würden jedoch zur Zukunft des Ortes beitragen. „Der Einzelhandel ist ein Teil des Ganzen und muss auch die Möglichkeit haben, sich zu entwickeln“, ist seine Sicht.

Für Berthold Bucher (CDU) ging die Konzeption nicht weit genug. Er stellte deshalb den Antrag, der angenommen wurde, den Stellplatzschlüssel anzugehen und ihn nach oben zu verschieben.

Gänzlich gegen ein Konzept sprach sich Eugen Lehle (Freie Wähler) aus, der die Meinung vertrat: „Wer in Meckenbeuren einkauft, kennt Meckenbeuren. Den muss ich nicht zu den Parkplätzen führen.“

Nach dem Konzept, das Klarheit bringen soll, sollen in gewissem Maße Bewirtschaftungen und Überwachungen umgesetzt werden. Wofür der Rat seine Zustimmung gegeben hat. Für die Tätigkeit hat die Gemeinde bereits eine 50 Prozent-Stelle ausgewiesen. Aus Sicht der Verwaltung sei es sinnvoll, mit dem Beginn des Kontrollen bis zum Abschluss des Parkraumkonzepts zu warten.

BUS-Rätin Elisabeth Ott plädierte dafür, bereits jetzt mit der Überwachung des ruhenden Verkehrs zu beginnen. Dem widersprach Andreas Schmid: „Wir befinden uns in einer Grauzone, in der unklar ist, wer wo wie lange parken kann.“ Um Klarheit zu schaffen, müsse man abwarten, bis das Konzept steht.

Im Jahr 2012 hat die Gemeinde in Kooperation mit dem Initiativkreis ein Ortsmittenentwicklungskonzept durch das Büro CIMA entwickelt. Ein Schwerpunkt der Maßnahme ist unter dem Begriff „Verkehr und Parken“ zusammengefasst.