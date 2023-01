Pächterwechsel beim VfL Brochenzell: „Wirtshaus im Schussental“ soll Sportsbar werden

Nicht Wiener, sondern Grazer Schmäh wird ab Ende Januar in das „Wirtshaus im Schussental“ im Brochenzeller Furtesch einziehen. Dann übernimmt Horst Patriarka, bislang noch Wirt der Pilsbar „Movie“ in Meckenbeuren, den Zapfhahn im urigen Vereinslokal des VfL Brochenzell.

Und der gebürtige Grazer hat sich so einiges vorgenommen. „Back to the roots – ich möchte zurück zu den Wurzeln gehen. Das Vereinsheim soll wieder eine Sportsbar werden. Der Sport, vor allem, aber nicht nur, der Fußball soll wieder im Mittelpunkt stehen“, erklärt der neue Vereinswirt, der selbst früher gekickt hat.

Fußball-Bundesliga, Champions League und DFB- Pokal – alle Spiele können demnächst wieder live im Lokal mitverfolgt werden. Schließlich macht gemeinsames Zuschauen und Mitfiebern viel mehr Spaß als alleine zu Hause auf dem Sofa, ist sich Patriarka sicher.

Auch Sportmuffel sind willkommen

Passend zum derzeitigen Hype ums Dartspiel soll auch wieder ein großer Dartautomat im Lokal aufgestellt werden, an dem nicht nur der wöchentlich tagende Dart Club sein Wurfgeschick trainieren darf und soll. Jeder Gast ist willkommen.

Auch Sportmuffel können hier ihr Feierabendbier genießen und den spannenden Geschichten des neuen Vereinswirtes lauschen. Denn zu erzählen hat dieser so einiges, war er doch jahrzehntelang in seinem erlernten Beruf als Schweißer weltweit unterwegs und hat viel erlebt.

Der VfL ist eine Familie. Da halten’s alle zusammen. Horst Patriarka

Vor fünf Jahren hat Patriarka den Schritt in die Gastronomie gewagt und sich mit der Pilsbar „Movie“ in Meckenbeuren selbstständig gemacht. Bis Ende Februar wird er dort noch gelegentlich hinterm Tresen stehen. Wie es mit „Movie“ dann weitergeht, ist derzeit noch offen.

Erfolgsrezept aus dem „Movie“ fortsetzen

Die Pandemiezeit und auch das Vorjahr waren für Horst Patriarka nicht ganz einfach, wie er berichtet. Daher freut er sich umso mehr auf den Neuanfang beim VfL Brochenzell. Mit dem Vorstand ist er sich schnell einig geworden. „Der VfL ist eine Familie. Da halten’s alle zusammen. Da kriegst du eine Chance, die musst du aber auch nutzen“, erklärt er. Bei ihm soll sich jeder Gast wohl fühlen.

Reinkommen, den Alltagsstress vor der Tür lassen, gemütlich beisammensitzen und einfach eine gute Zeit haben. Das hat er im „Movie“ bereits erfolgreich praktiziert, wie es die vielen positiven Kommentare im Netz belegen, das wird er auch im Vereinslokal des VfL wieder hinbekommen. Da ist er sich ganz sicher, kennt er doch aus seinem „Movie“ bereits einige VfL-er und weiß, „wie die so ticken“.

Neben den üblichen Getränken soll es bei ihm „Fingerfood“ in Form von Schnitzel, Pommes und Seele geben. „Ich starte erstmal mit einer kleinen Speisekarte, die kann dann aber noch wachsen“, so der neue Wirt. Für Familienfeiern, Versammlungen und andere Feste steht der Nebenraum des Vereinsheims weiterhin zur Verfügung. Dann arbeitet Patriarka mit einer Cateringfirma zusammen.

Unterschiedliche Wege nach viereinhalb Jahren

Doch bevor er loslegen kann, stehen noch einige Renovierungsarbeiten im Vereinsheim an, das 1990 von Vereinsmitgliedern in Eigenregie erbaut wurde. „Wir starten mit Horst Patriarka in eine neue Ära. Als Vorstand wünsche ich mir, dass in dem Vereinsheim wieder mehr Vereinsleben stattfindet“, erklärt Petra Spornik, Vorsitzende des VfL Brochenzell.

Mit der bisherigen Vereinsheimwirtin Yvonne Wiegandt und ihrem Küchenchef Roland Kunzelmann haben sich Ende 2022 die Wege nach viereinhalb Jahren getrennt. Petra Spornik zufolge habe es unterschiedliche Auffassungen über die Führung des Lokals gegeben.

Mit dem neuen Pächter seien sie und ihre Vorstandskollegen schnell einig geworden: „Wir sind sehr glücklich. Es ist keine einfache Zeit, einen neuen Pächter zu finden. Alles hat reibungslos funktioniert“, freut sich Petra Spornik. Wann das Vereinsheim wieder öffnet, hängt von dem Stand der Renovierungsarbeiten ab. Geplant ist auf jeden Fall noch im Januar. Horst Patriarka hofft auf den Beginn der Bundesliga- Rückrunde am 20. Januar mit dem Knaller FC Bayern gegen RB Leipzig. Der genaue Öffnungstermin soll rechtzeitig veröffentlicht werden.