Jazz im Schuppen ist mit Otto‘s Five O‘Clock Jazzband aus Berlin am Samstag, 28. September, ab 20 Uhr am Gleis 1 geboten. Otto Kaplan, „der Mann mit der roten Klarinette“, hat seine musikalische Heimat, den Bodensee, nicht vergessen und folgt erneut der Einladung in die „Carnegie Hall vom Schussental“ in den Kulturschuppen, wie der Veranstalter scherzhaft schreibt.