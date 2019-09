Otto Kaplan und Band bringen New Orleans nach Meckenbeuren

Otto Kaplan nennt den Kuturschuppen die „Carnegie Hall vom Bodensee“. Ottos Five O’Clock Jazzband spielte in Meckenbeuren in der Tat wie bei einem Auftritt vor tausenden Zuschauern in New York. Tolle Solisten begeisterten mit schwungvoller Musik bis tief in die Nacht. Fans waren vom ersten bis zum letzten Ton begeistert.

Die Haare sind längst weiß geworden, und manche Musiker des Ensembles haben schon vor Jahrzehnten zusammen auf der Bühne gestanden. Doch im Kulturschuppen legt Ottos Five O’Clock Jazzband gleich richtig los und entführt die Zuschauer schon mit dem ersten Stück nach New Orleans. Diese Musiker brauchen nicht viele Worte, um sich dem Publikum vorzustellen. Sie tun es mit Musik. Gleich in der ersten Nummer zeigen Otto Kaplan an der roten Klarinette, der Schweizer Markus Hächler an der Trompete, Tim Mohn an der Posaune, Dagmar Hillbricht, die heute ihr Banjo mitgebracht hat, und Schlagzeuger Hansi Müller, wie virtuos sie ihre Instrument beherrschen. Axel Obert am Kontrabass legt nach und lässt seine Finger in einem mitreißenden Solo über die Saiten fliegen. Nur mit einem Nicken verständigen sich die Musiker untereinander. Schon setzt das nächste Instrument ein. Jedes Solo wird von den Zuschauern mit donnerndem Applaus belohnt.

Kein Zweifel, Otto Kaplan und seine Band haben am Bodensee viele Fans. Der Kulturschuppen ist wieder voll. Für drei der sechs Musiker ist der Auftritt an diesem Abend ein Heimspiel. An Otto Kaplan aus Gerbertshaus können sich einige Zuschauer noch aus der Zeit erinnern, als sie gemeinsam mit ihm in Kehlen in der Musikkapelle gespielt haben. Axel Obert, der Mann am Kontrabass, ist zwar aus Berlin angereist, stammt aber aus Rammetshofen bei Oberteuringen. Hansi Müller wird von seinen Fans aus Überlingen begeistert begrüßt.

Die Musik kommt aus New Orleans und ist teilweise schon hundert Jahre alt. Die Band spielt schwungvolle Jazzklassiker, begeistert mit Dixieland und herrlichen Bluesstücken. „Rosetta“ wollen die Musiker in „F-Dur“ spielen: „Wenn sie mögen, können Sie mitsingen“, lädt die Band das Publikum ein.

Die Zuschauer genießen lieber. Tim Mohn überzeugt mit seiner vollen dunklen Stimme bei vielen Titeln – und greift zwischen den Strophen immer wieder schnell mal zu seiner Posaune, um ein paar Takte mitzuspielen. Trompeter Markus Hächler singt mit charaktervoller Stimme, lässt seine Trompete schmettern oder mit verschiedenen Schalldämpfern in unterschiedliche Klangfarben brillieren – mal durchdringend und scharf, mal näselnd. Banjospielerin Dagmar Hillbricht zieht im Hintergrund die Fäden, lässt die Saiten erzittern und erntet viel Beifall für ihre dunkle Altstimme in „Doktor Jazz“.

Auch bei den Texten sind diese Jazzmusiker immer wieder für eine kleine Extraeinlage gut. Im Text von „On the Sunny Side of the Street“ taucht, wenn der Mann am Kontrabass das singt, flugs mal ein „as rich as Uli Hoeneß“ (auf Deutsch: „so reich wie Huli Hoeneß“) auf.

Applaus erntet Otto Kaplan auch für sein facettenreiches Klarinettensolo in „Poor Butterfly“. Kontrabassspieler Axel Obert kann hier erneut beweisen, wie virtuos er sein Instrument beherrscht. Um zehn nach elf wollen sich die Musiker verabschieden. Doch die Fans im Kulturschuppen fordern trotz später Stunde mit donnerndem Applaus eine Zugabe.