Ostern, Pfingsten, Sommer, Herbst – Ferienbetreuung findet wieder statt

Nachdem im Vorjahr die inklusive Ferienbetreuung der Stiftung Liebenau für Vor- und Grundschulkinder aufgrund der Pandemie nur bedingt stattfinden konnte, dürfen sich Kinder mit und ohne Einschränkungen in diesem Jahr wieder darauf freuen, in Hegenberg die Ferienzeit gemeinsam zu genießen.

Ob Unterwasserwelt, Dschungel oder Wilder Westen – das Organisationsteam um Theresa Amann lässt sich immer wieder kreative Ideen einfallen, so der Pressebericht. Bastelarbeiten, Spiele und auch eine kleine Theateraufführung, immer passend zum Thema, würden für die Kinder ausgearbeitet. „Wir freuen uns in diesem Jahr besonders darauf. Denn die letzten zwei Jahre waren nicht einfach sowohl für die Kinder als auch für Eltern. So können wir ein wenig mithelfen, die Sorgen, die die Pandemie mit sich brachte, eine Zeit lang zu vergessen.“, so die Koordinatorin der Ferienfreizeit. In diesem Jahr lautet das Motto im Sommer „Einmal um die Welt“.

An vier Wochen gibt es in den Sommerferien Programm

In den Oster-, Pfingst- und Herbstferien sowie vier Wochen in den Sommerferien wird das Programm angeboten. Selbstverständlich gelten dann jeweils die aktuellen Hygienebedingungen. Die Gruppengrößen werden entsprechend minimiert, um die Gesundheit der Kinder und Betreuenden weiterhin zu gewährleisten, heißt es in der Vorschau.

Solch ein Projekt brauche auch Partner, deshalb bildet die Stiftung Liebenau gemeinsam mit der Caritas Bodensee-Oberschwaben, dem Bildungszentrum St. Konrad in Ravensburg sowie dem BDKJ Dekanat Ravensburg und der Gemeinde Meckenbeuren eine Veranstaltergemeinschaft. „Wir sind sehr dankbar, dass wir seit vielen Jahren Unterstützung für dieses inklusive Projekt bekommen“, so Amann.

Dringend gesucht: Helfende Hände

Ebenso werden sowohl für die Samstags- als auch für die Ferienbetreuung noch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht. Als idealer Ferienjob biete sich damit ein erster Einblick in die pädagogische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit und ohne Einschränkungen. Das Mindestalter beträgt 16 Jahre, und es gibt eine Aufwandsentschädigung für die ehrenamtliche Tätigkeit. Der Spaß soll dabei natürlich auch nicht zu kurz kommen, endet der Pressetext.