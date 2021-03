Ostern mit allen Sinnen erleben

Das evangelische Pfarramt Meckenbeuren lädt über die Osterfeiertage dazu ein, die Passion mit allen Sinnen zu erleben.

Am Seitenfenster der Pauluskirche kann derzeit der Weg Jesu vom Einzug in Jerusalem am Palmsonntag über die Kreuzigung am Karfreitag bis zur Auferstehung am Ostersonntag von außen besichtigt werden. Das Kinderkirch-Team hat Bilder und Texte gestaltet und Bastelbögen zum Mitnehmen außen am Fenster deponiert. Dort liegen auch kostenlose Broschüren für eine Osterfeier zu Hause zum Mitnehmen bereit.

Einen Blütenzweig mit Samentütchen zum Mitnehmen haben die Kirchengemeinderätinnen Claudia Nunnenmacher und Katrin Wilkinson am Schuppen neben der Kirchwiese aufgehängt. Sie laden ein: „Greifen Sie zu und lassen Sie das Frühjahr starten. Streuen Sie Hoffnung in die Erde, damit Neues beginnen kann.“

Zu einem rasanten Online-Spieleabend mit 16 Wettspielen für Einzelspieler, Paare oder Familien lädt Kirchengemeinderat Tim Schächterle am Samstag, 27. März um 19 Uhr ein. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung auf der Seite www.meckenbeuren-evangelisch.de ist erforderlich.

Alle Gottesdienste werden weiterhin in Präsenz stattfinden, teilt das Pfarramt mit. Am Palmsonntag um 10 Uhr predigt Prädikant Matthias Pfizenmaier aus Ravensburg in der Pauluskirche. Der Gottesdienst wird auch übers Telefon übertragen unter der Nummer 07542 / 559 81 96.