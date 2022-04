Ostern 2022 – es darf wieder gefeiert werden

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Silbereisen statt Jesus. Show statt Auferstehung“. Die Christen hatten an Ostern 2022 diese Wahl und haben sich entschieden. „Freude über Freude, das Grab ist leer. Der Herr ist auferstanden“, so haben sie in St. Verena gesungen und sich für Gott entschieden und ein Osterfest, das Hoffnung schenkt. „Eine gute Wahl, blickt man auf die Welt und ihre Kriege und sucht nach dem Frieden auf Erden“. Auf die schwindende Zahl der Kirchenmitglieder in Deutschland, schaute Pfarrer Scherer. Auf die Schlagzeilen in den Medien, die Stars und Shows, die auf Silbereisen setzen statt auf Jesus. Auf die Kriege dieser Welt und das Grausame, das Menschen erfahren müssen. Auf das Elend, das sie verursachen und auch auf Menschen, die ihre Heimat verlassen müssen. „Dahinein kommt Ostern 2022 und das Licht in der Nacht“, war sein großer Trost. Das Licht, das die Welt erhellt. Der große Hoffnungsschimmer in dieser schweren Zeit. „Wir werden als österliche Menschen niemals den Mut verlieren“, blickte er auf die Gläubigen und bat Gott: „Schenke Deinen Frieden der Welt und in unsere Herzen. Mach uns zu Boten Deines Friedens“. „Christus ist wahrhaftig auferstanden – Halleluja“, feierte er das Osterfest und segnete die Speisen. „Denn Ostern darf auch schmecken“. Und die Sonnenstrahlen fielen direkt auf Christus am Kreuz und die Osterkerze am schönen Ostersonntagmorgen. In der Osternacht hatte Pfarrer a.D. Anton Hirschle die Osterkerze entzündet, die im Kloster Kellerried gestaltet wurde. Er rief die Menschen auf, den Glauben allen Generationen weiterzugeben, dass alle Kraft daraus schöpfen können. Musikalisch begleitet wurde das Osterfest, von Manuela Rist und Brigitte Götz an der Orgel. Von den Sängern und Sängerinnen vom Kirchenchor unter der Leitung von Brigitte Götz. Der Dank von Pfarrer Scherer galt allen, die dabei waren, mitgestaltet und mitgefeiert haben vor dem Altar der prächtig geschmückt war mit herrlich bunten Blumen und dem Schein der Osterkerze.