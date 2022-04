Osterfeuer, Eiersuche und verlöschende Lichter

Vielfältige Sinneseindrücke stehen nach den Einschränkungen der beiden vergangenen Jahre jetzt wieder im Mittelpunkt der Passions- und Ostergottesdienste in der evangelischen Kirchengemeinde Meckenbeuren: Bei Kerzen, Osterfeuer, einem Gottesdienst im Grünen und einer Ostereiersuche können die Gottesdienstbesucher den Weg Jesu durch Leiden und Tod zur Auferstehung sinnlich nachvollziehen, heißt es in einer Ankündigung.

Eine Nacht der verlöschenden Lichter am Gründonnerstag, 14. April, um 19 Uhr in der evangelischen Pauluskirche soll an die letzte Nacht Jesu im Garten Gethsemane erinnern. Zwölf Sprecher leihen den Jüngern Jesu ihre Stimme. Nacheinander werden zwölf Kerzen auf dem Altar gelöscht, bis am Ende nur noch die Christuskerze in der Mitte brennt: Jesus betet und seine Jünger sind eingeschlafen. Am Karfreitag, 15. April, um 10 Uhr feiert die Gemeinde einen Abendmahlsgottesdienst in der Pauluskirche.

Am Ostersonntag, 17. April, um 5.30 beginnt die Osternachtsfeier in der Dunkelheit am Osterfeuer vor der Pauluskirche. Danach zieht die Gemeinde mit der Osterkerze in die dunkle Kirche ein und verteilt das Osterlicht an alle Besucher. Am Ostersonntag um 10 Uhr lädt die Gemeinde zum Festgottesdienst mit Abendmahl auf die Kirchwiese neben der Pauluskirche ein. Parallel dazu ist Kinderkirche im Gemeindehaus. Anschließend gibt es eine Ostereiersuche für die Kinder. Am Ostermontag um 10 Uhr feiert die Gemeinde einen Gottesdienst in der Pauluskirche.