Ostereieraktion der Ministranten St. Maria

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zum Dienst der Ministrantinnen und Ministranten von St. Maria gehören als ureigene Aufgaben die Proben für die liturgischen Feiern und der Dienst bei den Gottesdiensten von Palmsonntag bis Ostermontag. Seit vielen Jahren gehört auch die Ostereieraktion in diese besondere Zeit.

Auch in diesem Jahr boten die Ministrantinnen und Ministranten wieder die erwarteten bunten Eier an. Frühere Generationen der Ministranten kannten Pater Berno noch persönlich. Seinem Lebenswerk kam der Erlös bisher zugute. Zunächst gab es ein Problem mit der Lieferung der Eier aber am Gründonnerstag konnten die Ostereier dann vor dem Gemeindehaus abgeholt werden oder wurden ausgeliefert. Der strahlende Sonnenschein trug zur guten Stimmung bei und viele „Kunden“ warteten schon sehnsüchtig auf die Ostereier. In diesem Jahr wird der Erlös geteilt und je zu Hälfte der Ukrainehilfe und der Pater Berno Stiftung übergeben.