Ortstermin hat in Brochenzell Schussen im Visier

Der zeitliche Zusammenfall so kurz nach dem Hochwasser mag Zufall sein. Gelegen kommt er dennoch: Der beim Regierungspräsidium Tübingen angesiedelte Landesbetrieb Gewässer kündigt für Mittwoch, 17. März, eine Gewässerschau an, die er zusammen mit dem Landratsamt Bodenseekreis auf dem Gemeindegebiet der Ortschaft Brochenzell abhält.

Wozu es aus Tübingen heißt: „ Ein zuverlässiger Hochwasserschutz erfordert eine regelmäßige Überprüfung. Nur so können mögliche Problem- oder Gefahrenstellen in und an der Schussen frühzeitig erkannt und beseitigt werden.“

Die Gewässerschau beinhalte eine Uferbegehung, bei der mögliche Gefahrenquellen wie Ablagerungen von Holz, Kompost oder anderem losen Material dokumentiert werden. Zudem liege der Fokus auch auf wassergefährdenden Stoffen. Und: Es werden Anlagen erfasst, die im Überschwemmungsgebiet illegal errichtet wurden. Bei all dem könne es notwendig sein, Privatgrundstücke zu betreten. Rückfragen sind möglich an hubert.huber@rpt.bwl.de.