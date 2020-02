Ordner verletzt Partygäste mit Pfefferspray

In der Nacht auf Freitag ist eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen am Rande einer Faschingsveranstaltung in Bronchenzell eskaliert. Ein 30-jähriger Securitymitarbeiter sprühte Pfefferspray in die streitende Menschenmenge und verletzte hierdurch mehrere Personen.

Ein Streit zwischen zwei Personen war nach Polizeiangaben am frühen Freitagmorgen der Grund, warum der Veranstalter und der Sicherheitsdienst gegen 0.30 Uhr beide nach draußen verbrachten. Hier eskalierte der Streit derart, dass bis zu 15 Personen in das Handgemenge involviert wurden. Um die Lage in den Griff zu bekommen, entschloss sich der 30-jährige Ordner, ein Pfefferspray einzusetzen. Hierdurch erlitten mehrere Personen im Alter zwischen 18 und 26 Jahren Reizungen der Augen. Eine Person musste aufgrund von Atemnot notärztlich versorgt werden.

Die Verletzten wurden zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Gegen den 30-Jährigen, der bei der Auseinandersetzung selbst nicht angegangen worden ist, wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.