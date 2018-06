Orange fährt erneut in die vorderen Ränge

Ein Doppelsieg auf der Ronda Grande, ein Sieg auf der Ronda Extrema in der Mastersklasse und ein hervorragender zweiter Platz im Rennen der Elite auf der Ronda Extrema – das ist die Ausbeute des Teams „Centurion Vaude“ bei der 20. Auflage des „Bike Marathon“ in Riva am Gardasee.

Alle Jahre wieder trifft sich hier die MTB Marathon Szene aus ganz Europa, um bei einem der ganz großen und wichtigen Bike-Marathons der Saison eine erste Standortbestimmung vorzunehmen. Dementsprechend ließ sich die Startliste auch wie das „Who is who“ der Bikemarathon-Szene lesen. Weltmeister, Europameister, nationale Meister – alle waren sie an den Gardasee gereist, um eine Woche vor der MTB Marathon-Europameisterschaft in Singen die Konkurrenz abzutesten und der eigenen Form den letzten Schliff zu geben.

Für den Rennstall mit Sitz in Meckenbeuren ist das Rennen höchst erfolgreich verlaufen. Sowohl auf der Langdistanz, der Ronda Extrema (94 Kilometer/3800 Höhenmeter) wie auch auf der Mitteldistanz, der Ronda Grande (76 Kilometer/2800 Höhenmeter) platzierten sich die Biker in Orange auf dem Podium. Allen voran Markus Kaufmann, der sich auf der Extrema lediglich dem MTB Marathon-Weltmeister von 2010, Alban Lakata, vom Team „Ergon-Topeak“ geschlagen geben musste.

Lange Zeit war er zusammen mit vier anderen Fahrern in einer fünfköpfigen Spitzengruppe und konnte sich am Schluss gegen Urs Huber (Rang drei, Team Bulls) durchsetzen. Ebenfalls sehr stark war auch Andi Strobel auf dieser Distanz unterwegs: Im Gesamtranking der Elite belegte er Rang 14 und war zugleich auch der schnellste Rennfahrer der Masters-Klasse.

Auf der Ronda Grande bescherten Daniel Geismayr und Jochen Käß, der sich damit auch gleich selbst ein tolles Geburtstagsgeschenk gemacht hat, dem Team einen „orangenen Doppelsieg“. Mit viel Vorsprung war Geismayr auf die letzten 25 Kilometer der Ronda Grande gegangen, bis ein Platten am Hinterrad ihn jäh ausbremste und seinen sicher geglaubten Sieg nochmals infrage stellte. Das Betreuerteam war jedoch sogleich vor Ort und half den Defekt blitzschnell zu beheben, sodass es lediglich Käß gelang, zum bis dahin Führenden aufzuschließen. Gemeinsam fuhren beide dann einem sicheren Doppelsieg entgegen. Komplettiert wurde das Teamergebnis durch Rang fünf von Hannes Genze und Rang sieben durch Rupert Palmberger. Eine starke Leistung zeigte auch Team-Neuzugang Kai Kugler, der sich am Ende auf dem zehnten Rang platzierte.

Alles zum Centurion-Vaude-Team gibt es im Internet unter

www.team-centurion-vaude.de