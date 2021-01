Online-Stream der Hinterländer-Weihnacht 2020 ist ein Erfolg

Aufgrund der Coronabestimmungen hat sich das Team von „Musik hilft Menschen der Region Bodensee-Oberschwaben“ um Bernhard Wagner kurzfristig dafür entschieden, die „Hinterländer Weihnacht“ virtuell zu übertragen und so vielen Menschen die Möglichkeit zu geben, dabei zu sein. Die Aktion ist zum Erfolg geworden, teilt der in Hungersberg ansässige Verein mit.

Dazu hatten Gruppen wie Accoustic Affair und FITA, Barny Bitterwolf und Eddi Graf, die Salteris und Marina Bühler sowie Marcel Härle fertige Aufzeichnungen zur Verfügung gestellt. Diese wurden durch weitere Video-Ansagen oder durch das Trompetenduo Wagner’s ergänzt. Entstanden sei daraus ein kurzweiliges, sehr weihnachtliches Video, das von Michael T. Otto professionell zusammengefügt, mit Bildern ergänzt und geschnitten wurde, heißt es im Pressebericht. Das Video sei zwischenzeitlich fast tausend Mal aufgerufen worden. Mit Stand Mitte Januar sind dadurch 1050 Euro Spenden für den Verein „Musik hilft Menschen der Region Bodensee-Oberschwaben“ eingegangen. Der Verein hilft Kindern und Jugendlichen aus der Region in Not. „Das Team dankt nochmals ganz herzlich allen Mitwirkenden und allen Spendern“, erklären die Organisatoren.

In ihrer Planung und Umsetzung sind Projekte wie die Kindertrauergruppe Bodensee (in Friedrichshafen und neu in Überlingen), die mit der „Amalie“ als Kooperationspartner in Angriff genommen werden.

Auch werde künftig mit dem ambulanten Kinderhospizdienst Biberach-Saulgau und mit jenem in Sigmaringen zuzsammen gearbeitet. Damit fehle nur noch eine Kooperation im Landkreis Lindau, um alle in der Satzung verankerten Gebiete in der Raumschaft Bodensee-Oberschwaben abzudecken.