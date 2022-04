Online-Lesung aus „Herzsteine“ mit Hanna Jansen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Eine Premiere erlebten 14 Schüler der Abschlussklassen des Bildungszentrums Meckenbeuren am vergangenen Dienstag in der Gemeindebücherei. Die Autorin Hanna Jansen schaltete sich über ein Zoom-Meeting in die Bücherei und konnte so den Jugendlichen die Pflichtlektüre für die Abschlussprüfung „Herzsteine“ näherbringen.

Nach einer kurzen Vorstellung und Begrüßung lasen die Autorin und ihr Sohn Niklas Schütte im Wechsel besonders bedeutsame Passagen aus dem Jugendroman vor. Sam, der Protagonist der Geschichte, reist mit seinem Vater nach Ruanda, die Heimat seiner vom Genozid traumatisierten Mutter. Er setzt sich, ebenso wie seine Mutter, mit ihrer schwierigen Vergangenheit auseinander.

Nach der Lesung konnten die Anwesenden eine Bild-Ton-Schau erleben, die Eindrücke von Hanna Jansens Reise nach Ruanda vermittelten. Neben vielen bunten Bildern, zeigt die Autorin dabei aber auch Fotos von Massengräbern.

Zum Abschluss beantwortet Hanna Jansen noch die Fragen der Schüler.

Nach über einer Stunde endete die kurzweilige und spannende Lesung mit großem Applaus der Schüler für die Autorin und mit Erfolgswünschen für die Abschlussprüfung von Hanna Jansen.