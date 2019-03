Oldtimer treffen in Brochenzell ein

Die zweitägige internationale Winterrallye „Seegefrörne“, die rund um den Bodensee führt, hat in diesem Jahr bei nahezu frühlingshaften Bedingungen stattgefunden, wie die Scuderia Humpis mitteilt. Am späten Samstagvormittag trafen die etwa 30 Teilnehmer mit ihren Old- und Youngtimern am Humpis-Schloss in Brochenzell ein, wo sie die vom ADAC-Motorsportclub Scuderia Humpis eingerichtete Wertungsprüfung zu bewältigen hatten.

Bei sonnigem Cabriowetter empfingen der Vorsitzende Dieter Friesewinkel und sein Team die gut gelaunten Motorsportfreunde, die überwiegend aus Süddeutschland, Österreich und der Schweiz kamen. Bei der gestellten Prüfungsaufgabe durften die Teams in möglichst kurzer Zeit verschiedene Auto-Ersatzteile erkennen und benennen. Der schnellste Teilnehmer kam aus Dornbirn und schaffte es mit seinem Fachwissen in 19 Sekunden alle zwölf Teile, von der Bremsscheibe über Luftfilter, Wasserpumpe bis zur Zylinderkopfdichtung, richtig zuzuordnen. Im Anschluss fuhren die Teilnehmer Richtung Singen weiter.