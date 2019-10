Oldie-Night: Thin Mother rockt am Gleis 1

Nicht nur bei Open Airs sind sie ein Garant für gute Stimmung, sondern auch „im Haus“ – was Thin Mother seit Jahren in Meckenbeuren unter Beweis stellen: Bereits in die neunte Auflage geht die Oldie-Night, zu der der Kulturkreis einlädt. Sie steigt am Samstag, 12. Oktober, ab 20 Uhr im Kulturschuppen am Gleis 1. Musik von den Beatles, Stones, Deep Purple, Who, Pink Floyd und anderen erinnert dann an alte Zeiten. Thin Mother spielt seit 1974 alles, was damals gefallen hat und heute noch gefällt. Kartenvorverkauf bei Schreibwaren Gresser, Telefon 07542 / 47 11. Eintrittskarte im Vorverkauf zwölf, an der Abendkasse 14 Euro. Infos unter www.thinmother.de Foto: sz