Old Bottle Band unterhält beim Frühschoppen in der Brenner Stube

Die Old Bottle Band spielt am Sonntag, 11. August, beim Frühschoppen in der Brenner Stube in Unterbaumgarten, wie Martin „Schlade“ Schlachter, der Wirt der Brenner Stube, mitteilt. Beginn ist um 11 Uhr. Die Band, die vor rund 40 Jahren gegründet wurde, spielt New Orleans Dixieland Jazz in der Besetzung Erich Lange (Trompete), Rudi Merk (Klarinette), Siegfried Frommelt (Saxofon), Gerhard Walzer (Posaune), Erwin Pfleghar (E-Bass), Osse Janke (Piano), Alfons Hotz (Banjo) und Horst Zembrod (Schlagzeug). Foto: Band