Im Vereinsheim „Alte Schussen“ des SV Kehlen wird am Freitag 15.Oktober, ab 19 Uhr, Oktoberfest gefeiert. Mit dabei sind „Die Vier Stadelmusikanten“, vier Musiker aus dem Raum Bodensee, die mit viel Herzblut und Gefühl bayerische, böhmische Polka und Evergreen in angenehmer Lautstärke spielen, wie es in der Ankündigung heißt. Sie spielen wir Volksmusik ohne elektronische Verstärker. Der Eintritt ist frei.