Ohne Papier einen Kita-Platz ergattern

Seit wenigen Tagen ist in der Gemeinde das digitale Programm „Kita-Profi“ im Einsatz. Damit können die Eltern ihre Kinder sowohl im U3- als auch im Ü3-Bereich für einen Kita-Platz papierlos anmelden, wie die Gemeindeverwaltung mitteilt. „Der Anmeldeprozess ist damit umgestellt“, erläutert Theresa Breher, Leiterin des Sachgebiets Bildung und Betreuung, die gemeinsam mit ihrem Team die Einführung in den letzten Monaten vorbereitet hat.

Das neue Programm „Kita-Profi“ bietet laut Angaben der Gemeinde verschiedene Vorteile: Es ist webbasiert und kann von jedem Endgerät genutzt werden. Es macht den Anmeldeprozess für die Eltern transparenter und für die Verwaltungsmitarbeiter übersichtlicher. Außerdem bietet „Kita-Profi“ verschiedene Schnittstellen zu anderen Programmen. Damit ergänzt das Angebot andere digitale Plattformen, die bereits im Bildungsbereich in Meckenbeuren genutzt werden, wie die Kita-Info-App und die SDUI-App.

Es können bis zu drei favorisierte Kitas über die Online-Maske ausgewählt werden. Über „Daten absenden“ wird die Anmeldung an die entsprechenden Einrichtungen übermittelt. Anschließend prüfen die Kita-Leitungen, ob ein freier Platz zur Verfügung steht. Dies kann einige Tage in Anspruch nehmen. Wenn Plätze zur Verfügung stehen, werden die Eltern direkt von den Einrichtungen informiert. Alle weiteren Details werden dann direkt zwischen den Eltern und dem Kita-Personal geklärt.

Eltern, die in den letzten Wochen ihr Kind in Papierform für eine Kindertageseinrichtung angemeldet haben, bittet die Gemeindeverwaltung um eine nochmalige Anmeldung über „Kita-Profi“. Im Online-Portal sollte im Feld „Bemerkungen“ angegeben werden, in welcher Kita bereits eine Anmeldung in Papierform erfolgt ist. Für die Platzvergabe zählt der Eingang der Anmeldung in Papierform, sodass dadurch keine Nachteile entstehen.

Bei Fragen zu „Kita-Profi“ und zur Anmeldung allgemein steht Tanja König aus dem Sachgebiet Bildung und Betreuung gerne zur Verfügung, Telefon: 07542 / 403 228; E-Mail: t.koenig@meckenbeuren.