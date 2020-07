Nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist ein 36-jähriger Pkw-Lenker , der von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Friedrichshafen am späten Sonntagabend in Brochenzell kontrolliert wurde. Beim Erkennen der polizeilichen Kontrollstelle bog der Mann in einen Hofbereich ab und verließ zu Fuß sein Fahrzeug. Als die Beamten dem 36-Jährigen nacheilten und diesen kurze Zeit später ansprachen, reagierte er dem Polizeibericht zufolge „gespielt überrascht“ und gab an, nur spazieren zu gehen und mit keinem Fahrzeug gefahren zu sein. Nach entsprechendem Tatvorhalt versuchte der Mann zu Fuß zu flüchten, konnte jedoch nach kurzem Sprint eingeholt und von den Polizeibeamten vorläufig festgenommen werden. Der Fahrzeugschlüssel konnte nach kurzer Suche in der Nähe des Autos auf dem Boden liegend gefunden werden, diesen hatte der Mann offenbar auf seiner Flucht weggeworfen.

Den 36-Jährigen, der seit mehreren Jahren nicht mehr im Besitz eines entsprechenden Führerscheins ist, erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.