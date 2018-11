Die neuesten Semesterarbeiten der Jugendkunstschulklasse aus Meckenbeuren zeigen „Apfel-Stillleben“ und schmücken bis zum Frühjahr die Schalterhalle in der Volksbank-Geschäftsstelle in Meckenbeuren.

Nachdem Dozent Hubert Kaltenmark in den letzten Semestern mehr bildhauerische Arbeiten mit seiner Klasse behandelte, legte er nun den Fokus auf die klassische Malerei. Eine Tüte mit roten Äpfeln auf schwarzer Pappe lieferte die Grundlage für die neue Aufgabenstellung. Das richtige Anordnen von Gegenständen, das Beobachten, wohin der Schatten fällt, welche Farbnuancen in den Rundungen der Äpfel stecken, das richtige Schattieren der Farbtöne, das gezielte Einsetzten von Lichtreflexen sowie die Transparenz der Tüte bildnerisch darzustellen – all diese Dinge galt es bei der Malerei zu beachten.

Die Umsetzung dieser Aufgabe meisterten alle sechs Kunstschüler hervorragend, heißt es in einem Schreiben der Kunstschule. Individuell und mutig kreierten sie auch Äpfel in anderen Farben und interessanten Kompositionen. Die Ergebnisse von Vincent Ehrle, Kata Kozak, Melissa Kurt, Celine Sauter, Hannah Strohmaier und Paulina Weber beeindrucken bereits die ersten Bankbesucher.