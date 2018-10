Meckenbeuren (sz) - Der Traum zahlreicher Bergsteiger ist es, einmal auf dem höchsten Punkt der Erde zu stehen. Thomas Lämmle, Sportwissenschaftler und Lehrer aus Waldburg, war das am 23. Mai 2016 gelungen. Er bestieg den Mount Everest über die anspruchsvollere Nordroute, ohne zusätzlichen Sauerstoff und ohne Hilfe von Sherpas. Und das in nur vier Tagen. Von seiner Reise zeigt Lämmle Bilder in seinem Multi-Media-Vortrag „Oben ohne aufs Dach der Welt“ am Donnerstag, 15. November, ab 19 Uhr im Baumhauer Outdoorsport in Meckenbeuren.

Über diese Route war vor ihm noch keinem deutschen Bergsteiger der Aufstieg ohne Zusatzsauerstoff gelungen und auch insgesamt ist es erst die dritte deutsche Besteigung des Everest ohne Sauerstoff, heißt es in einer Ankündigung. Lämmle beschäftigt sich seit 25 Jahren mit der menschlichen Physiologie beim Bergsteigen in extremen Höhen. Einer seiner Forschungsschwerpunkte ist das Begehen von Bergen über 8000 Meter ohne Zusatzsauerstoff.