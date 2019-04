Nur die Liebe kann die Bürgermeisterin zähmen

Den „Heiler von Mecka“ haben die Theaterspieler aus Kehlen für sich entdeckt – und für ihre Gäste. Oder heißt es vielleicht schon bald „der Heiler von Bad Mecka“? Das ist die große Frage – und es ist der Wunschtraum der Bürgermeisterin, der die Lachmuskeln der Gäste aufs Äußerste strapazieren wird.

Die Proben im Gemeindehaus St. Verena und in der Karl-Brugger-Halle laufen auf Hochtouren. Geprobt wird, was die Zeit hergibt, und auch die Bühne ist hergerichtet. Eine ganz neue Kulisse zeigt sich in diesem Jahr den Freunden der Kehlener Komödie, die am 4. Mai Premiere feiert. „Er gehört zu mir“, singt dann Ambrosia im Leopardenlook. Vielleicht nicht ganz so schön, aber umso amüsanter. Sie ist Dr. Bacchus‘ rechte Hand in Sachen Sauberkeit und so gar nicht auf den Mund gefallen. Doch der hat die Ruhe und nimmt’s gelassen, dank ganz besonderer Heilmethoden.

Mecka soll Kurort werden

Gerade diese weiß auch die Bürgermeisterin zu schätzen, deren Gier geweckt ist, wie das Blinken der Eurozeichen in ihren Augen verdeutlicht. Sie will ihr Mecka zum Kurort machen. Koste es, was es wolle. Das kann weder die „reigschmeckte Arzthelferin“ verhindern, noch Frau Öfter, die sich mehr vom Doktor erhofft, als die Heilung ihres Mannes. Und auch nicht der einfältige Bruder der Bürgermeisterin, der auf Meckas Marktplatz Wasser zu Wein werden lässt. Genauso wenig die trampelhafte Bauerntochter, die zur Diva mit exzellent fragwürdigen Fremdwortkenntnissen mutiert. Und auch nicht der Abgesandte der Ärztekammer. Obwohl: Dieser hat vielleicht noch die besten Chancen, Meckas Bürgermeisterin auf andere Gedanken zu bringen. Nur Künstler Ebi gibt alles fürs Ziel der ehrgeizigen Herrscherin – und das wahrlich sagenhaft.

Mehr wird noch nicht verraten. Die Gäste dürfen sich aber heute schon mal fragen: „Hilft Liebfrauenmilch gegen Blumenkohlohren? Zerstören Lauschangriffe die Zukunft von Mecka? Wird Dr. Bacchus zum Heiler von Mecka oder doch zum Heuler? Was trägt Ebi unterm Schottenrock und wird der Viertelezähler am Bahnhof bald aktiviert? Tja, Fragen über Fragen .

Antworten wird erst die Premiere liefern. Dazu laden Richard Gagg, Silvia Köse, Georg Bucher, Lylli Bucher, Christine Keller, Tiana Bucher, Peter Weber, Andrea Walzer, Ingrid Stefanac, Samuel Hoffmann und ihr engagiertes und kreatives Team hinter der Bühne ein.