Nur die Grundschüler dürfen das Gemeindehaus nutzen

In der zweiten Sitzung des neu gewählten Kirchengemeinderats St. Jakobus in Brochenzell hat die Besetzung von Ausschüssen und Arbeitsgruppen im Vordergrund gestanden, heißt es in einer aktuellen Mitteilung. Das für Herbst geplante Gemeindefest wurde aufgrund der aktuellen Corona-Situation abgesagt. Im nächsten Jahr soll es am 7. November wieder stattfinden. Für das Gemeindehaus musste ein Hygienekonzept erarbeitet werden, zumal dort täglich der Mittagstisch der Grundschüler stattfindet. Aus diesem Grund kann das Haus vorläufig nicht von anderen Gruppen mitgenutzt werden. Denn dies ließe sich nicht mit den Corona-Vorschriften in Einklang bringen, erklärte der Vorsitzende Norbert Hensel.

Im geistlichen Impuls erinnerte Pfarrer Josef Scherer an das Leitbild der Seelsorgeeinheit. Danach sei die Welt das eine gemeinsame Haus, das Gott uns allen gegeben hat. Alle hätten die Aufgabe, dieses Haus mit allen Bewohnern gemeinsam zu gestalten und zu bewahren. Dazu gehöre der Einsatz für alle Menschen, für die Natur und für die Umwelt.

Bereits aus der ersten Sitzung des Kirchengemeinderats waren Norbert Hensel als gewählter Vorsitzender und Renate Schaal als seine Stellvertreterin hervorgegangen. Zu Schriftführern wurden nun Karl Wentz und Doris Schraff gewählt. Der Verwaltungsausschuss wurde mit Norbert Hensel, Erich Brielmaier, Doris Schraff, Ludwig Schiele, Karl Wentz sowie Dieter Menzel besetzt. In den gemeinsamen Ausschuss der Seelsorgeeinheit wurden Norbert Hensel, Renate Schaal und Sabine Kösler berufen. Schaal und Kösler arbeiten auch im Jugendausschuss der Seelsorgeeinheit mit. Für den Liturgieausschuss sind Brigitte Biada und Tobias Kible vorgesehen. Norbert Hensel und Ludwig Schiele vertreten die Kirchengemeinde im Dekanatsrat. Weitere Personen, die nicht dem Kirchengemeinderat angehören, werden noch gefragt, ob sie sich die Mitarbeit in einem Ausschuss oder einer Arbeitsgruppe vorstellen können.

Norbert Hensel und Erich Brielmaier berichteten von der derzeit stattfindenden Orgelreinigung. Diese Maßnahme sei notwendig gewesen, nachdem bei der Renovierung Schimmel im Innern der Orgel entdeckt wurde. Diese Maßnahme wird fünf Wochen dauern. Nachdem die elektrische Steuerung des Geläuts öfters ausgefallen war, wurde der Einbau einer neuen elektronischen Steuerung für die Glocken beschlossen. Bei dieser Gelegenheit werden die Glocken gereinigt.

Dem Gemeinderat wurde zugetragen, dass öfters Jugendliche den Hintereingang der Kirche als Treffpunkt nutzen und dort ihren Müll hinterlassen. Norbert Hensel betonte, es habe keinen Zweck, den Jugendlichen den Aufenthalt dort zu verbieten. Vielmehr müssten sie daraufhin angesprochen werden, dass sie ihre Abfälle nicht liegen ließen.