Die Aktion „Stadtradeln“ in Meckenbeuren neigt sich langsam dem Ende zu. Deshalb heißt es nun umso mehr: „Zum Endspurt noch einmal in die Pedale treten“, schreibt die Gemeindeverwaltung in einer Mitteilung.

Der dreiwöchige Aktionszeitraum endet am Sonntag, 1. Juli. „Bis dahin können am Wochenende sicher weitere Kilometer gesammelt werden“, ermuntert Koordinatorin Bernadette Pahn seitens der Gemeinde. Erfassungsbögen können noch bis zum 4. Juli bei den Abgabestellen abgegeben werden.

Bis jetzt wurden bereits rund 19 400 Kilometer eingetragen, das entspricht einer CO² Einsparung von 2752 Kilogramm. „Damit haben wir das Gesamtergebnis aus dem vergangenen Jahr mit 18 224 Kilometer bereits zu Beginn der dritten Wochen geschlagen“, freut sich Bernadette Pahn. In 15 Teams sind 129 Radler registriert, im vergangenen Jahr waren es nur 114 Radler.

Ziel der Aktion „Stadtradeln“ ist privat und beruflich möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurücklegen, für mehr Klimaschutz, mehr Radförderung und mehr Lebensqualität in den Kommunen – und letztlich für Spaß beim Fahrradfahren, schreibt die Gemeinde weiter.

Und so funktioniert es: Die geradelten Kilometer können zum Beispiel mit einem Kilometerzähler, Fahrradcomputer oder einem Routenplaner ermittelt oder geschätzt werden. Die Radkilometer werden in den Online-Radelkalender oder in einen Erfassungsbogen eingetragen. Unter allen Teilnehmern, die im Aktionszeitraum mehr als 100 Kilometer fahren, verlost die Gemeinde Meckenbeuren zwei Radtaschen „Stadtradeln“ von Ortlieb, einen Gutschein für ein Fahrradhelm oder einen Einkaufsgutschein für Meckenbeuren in Höhe von 50 Euro. Für die Schulklassen des Bildungszentrums Meckenbeuren werden dieses Jahr zum ersten Mal Sonderpreise ausgelobt. Die drei Klassenteams mit den meisten Kilometern erhalten einen Zuschuss für die Klassenkasse.