Alle Infos zum Nikolausmarkt Meckenbeuren auf einen Blick

Das eine oder andere ist mit der Auflösung des Meckenbeurer Initiativkreises weggebrochen (oder in der Schwebe). Das soll nicht für den Nikolausmarkt gelten: Unter neuer Regie wird dazu auf Samstag, 10. Dezember, auf den Kirchplatz von St. Maria eingeladen. Federführend ist der Kulturkreis Meckenbeuren, organisatorisch unterstützt durch die Goißbockfamilie. Zehn Aspekte dazu:

-- Vorgeschichte: 1999 hatte der Nikolausmarkt am Bahnhofsplatz Premiere. Der Standort wechselte 2013 hin zur Kirche St. Maria: Veranstalter blieb der Initiativkreis als Vertretung des heimischen Handels und Gewerbes. Er war zuletzt 2019 in der 21. Auflage federführend und ist inzwischen aufgelöst. Bereits 2021 hatte die Goißbockfamilie einen Anlauf unternommen, musste dann aber doch der Pandemie und den Auflagen Tribut zollen und den Markt kurzfristig absagen.

So bringt sich die Gemeinde ein

-- Macher 2022: Als Veranstalter tritt der Kulturkreis Meckenbeuren zutage, mit dem Vorsitzenden Harald Assfalg an der Spitze. Organisatorische Unterstützung erhält er von der Goißbockfamilie Meckenbeuren, bei der Gabriele Pfeiffer die Ansprechpartnerin ist. Von Pfarrer Josef Scherer heißt es, dass er sich sehr darüber freue, den Kirchplatz für diese schöne Veranstaltung zur Verfügung zu stellen.

-- Konzept 2022: Der Nikolausmarkt findet am Samstag, 10. Dezember, von 16 bis 21 Uhr statt. Die Besucher können an neun Hütten verweilen, die von der Gemeinde auf- und abgebaut werden. Sie stellt auch Strom und das Spülmobil sowie vielfältigen weiteren Service (etwa bei erforderlichen Regulierungen wie dem Hygieneleitfaden), so der dankbare Hinweis von Gabriele Pfeiffer

Der Nikolausmarkt in Meckenbeuren – eine Momentaufnahme aus den Anfängen am Bahnhofsplatz. Erstmals war dies 1999 der Fall. (Foto: gä)

-- Anbieter: Fünf Vereine und eine Schulklasse stehen als Standbetreiber fest bzw. haben (neben Kulturkreis und Goißbockfamilie) Mitte November an dem Vorbereitungstreffen teilgenommen. Dies sind: die Abteilung AH vom TSV Meckenbeuren und VfL Brochenzell, die Jugendabteilung der DLRG Ortsgruppe, der Akkordeonclub, die Hangenweible und die dritte Klasse der Grundschule Meckenbeuren. Sie alle wollen die Besucher kulinarisch erfreuen, aber auch an ihren Ständen über Projekte und Ziele informieren.

Nikolaus hält für alle Kinder Geschenke parat

-- Speis’ und Trank’: Die Besucher können sich freuen auf Grillwurst (TSV Meckenbeuren), Chili con Carne (Goißbockfamilie), Waffeln (3. Klasse), Crepes (DLRG), Maultaschen-Variationen (Hangenweible), Pommes und Chicken Nuggets (VfL Brochenzell), heiße Seelen (Akkordeonclub), Winzerglühwein, Glühmost, Kinderpunsch, Sekt, Bier, Schnäpse und Softdrinks aller Art.

-- Ablauf: Das Highlight soll auch 2022 der Besuch vom Nikolaus sein. „Dank großzügiger Spenden“ könne der Nikolaus an alle anwesenden Kinder Geschenke verteilen, blickt Gabi Pfeiffer freudig voraus. Was gegen 17 Uhr der Fall sein soll.

Wohlfühlatmosphäre ist für den 10. Dezember am Kirchplatz von St. Maria zugesagt – dann mit neun Hütten und vielen Besuchern. (Foto: Ricarda Mathis)

-- Dankesworte: Sie richten die Macher 2022 an die Macherin der Vorjahre, Ricarda Mathis. „Durch ihr bisheriges Engagement und die Organisation über die vielen Jahre hat sie unschätzbares Wissen angesammelt, das sie wie selbstverständlich teilt und unterstützt, wo sie nur kann“, heißt es dazu von Gabriele Pfeiffer im Wissen: „Wir treten in sehr große Fußstapfen.“

Rudi Wenzler sagt Mithilfe zu

Auch der vormalige Initiativkreis-Vorstand Rudi Wenzler werde aus alter Verbundenheit für ein Stündchen am Glühweinstand des Kulturkreis mithelfen. Dank gilt ihm nicht nur dafür, sondern auch für die Ausschilderung plus wertvolle Tipps. „Es ist so schön, wie alle - alte und neue Standbetreiber - harmonieren“, freut sich das Orga-Team.

-- Musik: Die Umrahmung übernehmen das Jugendorchester und die Kiddy-Gruppe des Akkordeonclubs Meckenbeuren. Eine schöne Tradition aus den Vorjahren wird mit dem Projektorchester „Bürger spielen für Bürger“ fortgesetzt: Eine lose Gruppe von Erwachsenen tut sich dabei kurzfristig für einen Auftritt zusammen.

-- Motivation: Mit ihrem Engagement auch in dieser Richtung setzen Kulturkreis und Goißbockfamilie bewusst einen Impuls im Wissen darum, dass es mittlerweile überall in Vereinen Probleme gibt, genug Menschen zu finden, die sich ehrenamtlich einbringen. „Außerdem sind wir eine prima Gemeinschaft, die sich gegenseitig bei Veranstaltungen unterstützt“, nennt Gabi Pfeiffer die Hobbykünstlerausstellung und das Bahnhofsfest als Beispiele.

Der Umwelt zuliebe: An eigene Trinkgefäße denken

Gemeinsam haben alle Anbieter den Wunsch, an diesem Abend „eine schöne vorweihnachtliche Atmosphäre zu zaubern“.

-- Die besondere Bitte zum Schluss: „Wir bitten alle Besucher eigene Trinkgefäße mitzubringen, damit wir nachhaltig und umweltschonend den Verpackungsmüll reduzieren können“, heißt es in der Einladung.