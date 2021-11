Noch ist nicht alles abgesagt: Diese Weihnachtsmärkte gibt es in der Region

Eine Sonderregelung für Weihnachtsmärkte ist in der jüngsten Verordnung des Landes enthalten. Grundsätzlich gilt die Maskenpflicht und Kontaktdatenerfassung. Stände mit Speisen und Getränken zum sofortigen Verzehr und sonstigen Angeboten, die zum Verweilen einladen, dürfen nur von Personen aufgesucht werden, die geimpft, genesen oder getestet sind (3G-Pflicht in der Warnstufe). Für den Besuch von Verkaufsständen, an denen ausschließlich Warenverkauf stattfindet, ist kein 3G/2G-Nachweis erforderlich.

