Nikolaus und Ruprecht in der Kirche St. Maria

Da dieses Jahr ein Besuch in den Familien wieder nicht möglich war, wurde der Nikolaus mit seinem Knecht Ruprecht in die Kirche St. Maria eingeladen. Nicht nur diese, sondern 41 Familien mit 83 Kindern folgten ebenso der Einladung. Nach dem Einzug der beiden Adventsboten konnten die Kinder und Erwachsenen die Geschichte mit den drei Goldkugeln hören. Sie erfuhren, dass Nikolaus immer ein offenes Ohr und einen guten Blick für Menschen in Not hatte. Er half, wo er konnte. Strahlende Kinderaugen gab es zum Schluss der Feier, als jedes Kind vom Nikolaus eine Geschenktüte bekam. Darin enthalten waren nicht nur ein Hefe-Nikolaus, sondern auch Geschenke der örtlichen Banken ( Raiba, Volksbank, Kreissparkasse) und der Geißbockfamilie, welche ursprünglich für den Nikolausmarkt gedacht waren. Herzlichen Dank ergeht an die Spender*innen. Ein herzliches Dankeschön sagen die Organisatoren allen Kindern und Familien für die Unterstützung des Straßenkinderprojekts in Temeswar/Rumänien. Es kamen 195,10 Euro zusammen. Dank auch an alle Akteure, die bei der Feier mitgewirkt und mitangepackt haben.

In diesem Jahr verabschiedeten sich auch zwei langjährige Nikolause, denen für ihren jahrelangen Einsatz gedankt. Karl Stark und Manfred Keckeisen haben jahrelang die frohen Geschichten des Nikolaus‘ in die Familien gebracht, viele Kinder ermutigt und hier und da auch mahnende Worte mitgegeben. Auf sie konnte sich die Kirchengemeinde immer verlassen; sie waren stets mit viel Herzblut und großem Engagement dabei. Vielen herzlichen Dank für dieses Engagement. Sie können gut Adieu sagen, weil sie wissen, dass es zwei kompetente Nachfolger für sie gibt.

Nikolaus und Ruprecht hoffen nun, dass sie nächstes Jahr wieder in die Familien kommen können.