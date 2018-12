Nikolaus erfreut und beschenkt Kinder

Der Nikolausmarkt des Initiativkreises sei wieder bestens vorbereitet worden, allein Schnee zu besorgen habe man wohl versäumt, lobte der Heilige Nikolaus bei seinem Besuch auf dem Kirchplatz. Knecht Ruprecht hatte dabei die freudige Aufgabe, Geschenke an die zahlreichen Kinder zu verteilen.

Der Duft von Glühwein und süßen Waffeln lag bereits in der Luft, als die ersten Besucher ab 16 Uhr auf den Kirchplatz strömten. Der Vorsitzende des Initiativkreises, Rudi Wenzler, dankte den teilnehmenden Vereinen und Gruppierungen für die Mitgestaltung des Marktes.

Einen gemütlichen Abend und eine schöne Adventszeit wünschte auch Bürgermeisterin Elisabeth Kugel den Hunderten Gästen und erwartungsfrohen Kindern. Mit weihnachtlichen Melodien überbrückte der Akkordeonclub Meckenbeuren die Zeit bis zum Erscheinen von St. Nikolaus und seinem Knecht Ruprecht. St. Nikolaus (Florian Stark) erzählte den Kinder zunächst einiges über den Advent als Zeit des Wartens und der Vorbereitung auf die Geburt Christi. Toll, wieviele Kinder danach den Nikolaus mit Gedichten und mutig gesungenen Liedern überraschten und geradezu überhäuften. Dass Knecht Ruprecht (Werner Deutelmoser) dabei allein die Aufgabe blieb, Geschenke an die Kleinen zu verteilen, versteht sich von selbst.

Nachdem St. Nikolaus wieder in die Nacht entschwunden war, unterhielt der Projektchor der Musikschule Vogel & Mirl sowie eine Abordnung der Musikkapelle Meckenbeuren die Gäste. „Wir vom Initiativkreis wollen es mit unserem Nikolausmarkt einfach ermöglichen, dass die Bürgerinnen und Bürger in der Adventszeit in gemütlicher Runde zusammenkommen können und hier eignet sich unser Kirchplatz bestens“, lobte Ricarda Mathis das Engagement ihrer vielen Mitstreiter, verbunden mit Worten des Dankes.